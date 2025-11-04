बिना जीएसटी व ड्रग लाइसेंस के बेच दी 13 करोड़ की दवाई
उत्तराखंड एसटीएफ ने साईं फार्मा द्वारा बिना जीएसटी और ड्रग लाइसेंस के 13 करोड़ रुपये की नकली दवाइयां बेचने का पर्दाफाश किया है। इस मामले में छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि कंपनी का पता फर्जी था और बैंक खाते से करोड़ों रुपये का अवैध लेन-देन हुआ। आरोपितों ने कई राज्यों में नकली दवाइयों का व्यापार किया।
जागरण संवाददाता, देहरादून: बाजार में नकली दवाइयों का फर्जीवाड़े किस तरह फल फूल रहा है, इसका पर्दाफाश एसटीएफ उत्तराखंड ने किया है। साईं फार्मा नामक कंपनी ने बिना जीएसटी व ड्रग लाइसेंस के 13 करोड़ रुपये की दवाइयों बाजार में बेच दी।
जांच के बाद एसटीएफ ने नकली दवाइयों की सप्लाई करने वाले छह आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपितों ने गेस्ट्रो, ब्लड प्रेशर व पेन किलर जैसी सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली नकली दवाइयां सप्लाई की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त की जांच के बाद प्रदीप कुमार निवासी पानीपत हरियाणा मालिक साईं फार्मा को कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया था।
इस सांई फार्मा की जांच कराई गई तो पता जांच से फर्जी पाया गया। इस पते पर ऐसी कोई फर्म संचालित नहीं होती पाई गई।
फर्म के बैंक खाता के दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तो पाया कि फर्म का बैंक खाता बिना किसी जीएसटी व ड्रग लाइसेंस नंबर के 18 अक्टूबर 2023 को खोला गया है।
खाते के लेनदेन के संबंध में जांच की तो पता चला कि पिछले दो सालों में नकली दवाओं के व्यापार संबंधित लगभग 13 करोड रुपये से अधिक की धनराशि का लेन-देन हुआ है।
उन्होंने बताया कि इस लेनदेन के संबंध में कोई भी दस्तावेज बिल जीएसटी रिटर्न आदि आरोपित प्रदीप कुमार व उसकी पत्नी श्रुति ने नहीं बनाए हैं। अधिकांश लेनदेन दवाइयों की खरीद-फरोख्त करने वाली फर्मों से किए गए हैं। दवाइयां खरीदने व बेचे जाने संबंधी कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है।
आरोपित प्रदीप कुमार व श्रुति ने संदिग्ध फर्म से शोभा त्यागी व गौरव त्यागी निवासी मोहनपुर, रुडकी हरिद्वार के यस बैंक राजपुर रोड के बैंक खाता, प्रोफेसर अनुराधा निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल हरिद्वार के पीएनबी बैंक शाखा गुरुकुल कांगडी कनखल, अभिनव शर्मा निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल हरिद्वार के एचडीएफसी बैंक खाता और गौरव त्यागी निवासी मोहनपुर रुडकी हरिद्वार के खाते में दवाइयों के अवैध लेनदेन हुए हैं।
एसएसपी ने बताया कि इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी साईं फार्मा की ओर से नकली दवाइयों के अवैध व्यापार से संबंधित बैंक खाता नंबर प्राप्त हुए हैं।
जांच में सामने आया है कि आरोपित प्रदीप कुमार, श्रुति, गौरव त्यागी, शोभा त्यागी, अभिनव शर्मा, अनुराधा व मास्कोस फार्मास्यूटिकल ने उत्तराखंड व अन्य राज्यों में नकली दवाइयो का अवैध व्यापार किया।
डालनवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल ने बताया कि एसटीएफ के एसआइ नरोत्तम बिष्ट की तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में नकली 'ईएनओ' बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक समेत दो गिरफ्तार
यह भी पढ़ें- कहीं आप नकली ENO तो नहीं ले रहे ? दिल्ली में इसे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़; दो आरोपी गिरफ्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।