दिल्ली में नकली 'ईएनओ' बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक समेत दो गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रशांत विहार में नकली ईएनओ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ईएनओ और पैकिंग का सामान बरामद किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और फैक्ट्री मालिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रशांत विहार में एक नकली “ईएनओ” बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहां से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ईएनओ उत्पाद एवं पैकिंग सामग्री बरामद की है।
इससे पहले भी दिल्ली पुलिस नकली ईएनओ बनाने वाली कई फैक्ट्रियों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली ईएनओ के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
डीसीपी पंकज कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम संदीप जैन व जितेंद्र है। इब्राहिमपुर दिल्ली के रहने वाले हैं। संदीप, फैक्ट्री का मालिक है। उसने किराए पर जगह लेकर उसमें नकली ईएनओ निर्माण इकाई स्थापित की थी। जितेंद्र वैसे मूलरूप से रामकोट, जिला सीतापुर, यूपी का रहने वाला है। यह छापे के दौरान पैकिंग मशीन चलाते हुए पाया गया। नकली ईएनओ निर्माण इकाई मूल कंपनी के उत्पादन प्रक्रिया की हूबहू नकल कर रही थी।
वहीं, कार्रवाई के दौरान 91,257 नकली ईएनओ सैशे जो बाजार में बेचने के लिए तैयार थे, 80 किलोग्राम कच्चा माल, 13.080 किलोग्राम प्रिंटेड रोल, 54,780 स्टिकर, 2,100 अधबने पैकेट और एक पैकिंग मशीन बरामद की गई। यह कार्रवाई नकली और मिलावटी स्वास्थ्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता है, जिससे जन स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं मूल निर्माता कंपनी के वैध अधिकारों की रक्षा हुई।
ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (जो “ईएनओ” उत्पाद का निर्माता है) के अधिकृत प्रतिनिधि यशपाल सपरा ने क्राइम ब्रांच में शिकायत कर बताया था कि गांव इब्राहिमपुर में नकली ईएनओ का निर्माण किया जा रहा है। छाो के दौरान नकली ईएनओ निर्माण इकाई सक्रिय पाई गई। वहां से भारी मात्रा में नकली उत्पाद, पैकिंग सामग्री और कच्चा माल बरामद किया गया।
बताया गया कि दोनों को दो दिनों की पुलिस रिमांड लिया गया है ताकि अन्य आरोपितों गिरफ्तारी और नकली सामग्री के स्रोत व वितरण श्रृंखला का पता लगाया जा सके। क्राइम ब्रांच द्वारा नकली दवाइयों, खाद्य पदार्थों और नामी कंपनियों के उत्पादों की नकली निर्माण इकाइयों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।
