दिल्ली में स्कूल के बाहर जमकर गुंडागर्दी, हथियारों के बल पर छात्र के अपहरण की कोशिश
दिल्ली के के आर मंगलम स्कूल में 11वीं के दो छात्रों के बीच झगड़े के बाद एक छात्र को अगवा करने की कोशिश की गई। हथियारबंद बदमाशों ने छात्र को पिस्टल दिखाकर गाड़ी में बैठा लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददातता, नई दिल्ली। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश दो स्थित के आर मंगलम स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झगड़े के बाद एक छात्र की तरफ से तीन कारों में सवार होकर आए करीब 10 से अधिक युवकों ने स्कूल के बाहर पहुंचकर की।
बताया कि स्कूल की छुट्टी होने पर पीड़ित छात्र जब बाहर निकला तब कार सवार हथियार बंद युवकों ने पिस्टल सटाकर उसे एक स्कॉर्पियो में बैठा लिया और जान से मार डालने की धमकी दी। युवकों ने उसे अगवा कर नोएडा ले जाने की कोशिश की, लेकिन समय पर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों ने तुरंत मौके पहुंचकर एक किशोर समेत चार को दबोच लिया।
वहीं, पूछताछ के बाद चितरंजन पार्क थाना पुलिस ने तीन युवकाें के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस किशोर को भी पकड़ लिया, जिसका बड़ा भाई ऋषभ अपने साथियों को लेकर मारपीट करने वहां आया था।
पुलिस के अनुसार, युवकों की तलाशी लेने पर एक लाइसेंसी व एक अवैध पिस्टल व 22 कारतूस मिले। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार भी जब्त कर ली है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम सौरभ, सन्नू राम व ऋषभ है। इनमें सन्नू राम के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल मिली जिसका लाइसेंस किसी अन्य के नाम है। यूपी से उस पिस्टल का लाइसेंस है। जिसके नाम प पिस्टल का लाइसेंस है स्कॉर्पियो भी उसी शख्स की है। सौरभ के पास से एक अवैध पिस्टल मिली।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने उक्त पिस्टल साहिबाबाद से एक व्यक्ति से खरीदने की बात कही। जिससे रविवार को पुलिस उसे रिमांड पर लेकर साहिबाबाद भी गई, लेकिन वह शख्स नहीं मिला। तीनों से पूछताछ के बाद पुलिस फरार अन्य युवकों के बारे में पता कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नोएडा व गाजियाबाद में छापामारी कर रही है। पुलिस थार व एक अन्य कार को भी बरामद करने के लिए हर संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही है।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि पीड़ित 16 वर्षीय छात्र सीआर पार्क में अपने परिवार के साथ रहता है और ग्रेटर कैलाश दो स्थित के आर मंगलम स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता है। बीते दिनों उसकी उसी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र से किसी बात को लेकर कहासुनी व गाली गलोच हो गई। जिसके बाद छात्र के बड़े भाई ऋषभ ने पीड़ित छात्र व उसके दोस्त को फोन कर धमकी दी थी।
24 अक्टूबर को जब पीड़ित छात्र छुट्टी होने के बाद स्कूल से बाहर निकला तब तीन चार युवकों ने उसे पकड़ कर पिस्टल सटा स्कार्पियो में बैठा लिया।
