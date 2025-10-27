दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 वर्षीय बच्ची की मौत, झुग्गी में फंदे से लटकी मिली; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। भारत नगर थाना क्षेत्र में एक नौ वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बच्ची अपने घर शक्ति नगर एक्सटेंशन स्थित झुग्गी में फंदे से लटकी मिली। स्वजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह करीब 9:52 बजे भारत नगर थाना पुलिस को दीप चंद बंधु अस्पताल से सूचना मिली कि एक नौ साल की बच्ची को उसके पिता अस्पताल लेकर आए हैं। पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने फंदे ले लटक कर आत्महत्या कर ली थी।

डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद सुबह करीब 10:21 बजे पुलिस को एक और काल मिली, जिसमें बताया गया कि शक्ति नगर एक्सटेंशन की झुग्गियों में एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। क्राइम और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

टीम ने झुग्गी के ऊपरी हिस्से की बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए। मौके से एक चुन्नी बरामद की गई, जो छत से बंधी हुई थी और उसी से बच्ची के लटके होने की बात कही जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्ची के शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। डाक्टरों ने भी अभी तक मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है।