    कहीं आप नकली ENO तो नहीं ले रहे ? दिल्ली में इसे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़; दो आरोपी गिरफ्तार

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:50 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रशांत विहार में नकली ईनो बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। मालिक समेत दो लोग गिरफ्तार हुए। मौके से भारी मात्रा में नकली ईनो उत्पाद, कच्चा माल और पैकिंग सामग्री बरामद हुई। यह कार्रवाई ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स की शिकायत पर की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    नकली ईनो बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रशांत विहार में एक नकली “ENO” बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मार वहां से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहां से पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ENO उत्पाद एवं पैकिंग सामग्री बरामद की है।

    इससे पहले भी दिल्ली पुलिस नकली ENO बनाने वाली कई फैक्ट्रियों पर छापा मार भारी मात्रा में नकली ENO के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी पंकज कुमार के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम संदीप जैन व जितेंद्र है।

    इब्राहिमपुर दिल्ली के रहने वाले हैं। संदीप,फैक्ट्री का मालिक है। उसने किराए पर जगह लेकर उसमें नकली ENO निर्माण इकाई स्थापित की थी। जितेंद्र वैसे मूलरूप से रामकोट, जिला सीतापुर, यूपी का रहने वाला है। यह छापे के दौरान पैकिंग मशीन चलाते हुए पाया गया।

    नकली ENO निर्माण इकाई मूल कंपनी के उत्पाद की हूबहू नकल कर रही थी। कार्रवाई के दौरान 91,257 नकली ENO सैशे, जो बाजार में बेचने के लिए तैयार थे, 80 किलोग्राम कच्चा माल, 13.080 किलोग्राम प्रिंटेड रोल, 54,780 स्टिकर, 2,100 अधबने पैकेट तथा एक पैकिंग मशीन बरामद की गई।

    यह कार्रवाई नकली और मिलावटी स्वास्थ्य उत्पादों के बड़े पैमाने पर प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता है, जिससे जन स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं मूल निर्माता कंपनी के वैध अधिकारों की रक्षा हुई।

    ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (जो “ENO” का निर्माता है) के अधिकृत प्रतिनिधि यशपाल सपरा ने क्राइम ब्रांच में शिकायत कर बताया था कि गांव इब्राहिमपुर में नकली ईनो का निर्माण किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान नकली इनो निर्माण इकाई सक्रिय पाई गई।

    वहां से भारी मात्रा में नकली उत्पाद, पैकिंग सामग्री और कच्चा माल बरामद किया गया। दोनों को दो दिनों की पुलिस रिमांड लिया गया है ताकि अन्य आरोपियों गिरफ्तारी और नकली सामग्री के स्रोत व वितरण श्रृंखला का पता लगाया जा सके। क्राइम ब्रांच द्वारा नकली दवाइयों, खाद्य पदार्थों और नामी कंपनियों के उत्पादों की नकली निर्माण इकाइयों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।

