Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun News: पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का बेटा खेलों में रहा व्यस्त, पुलिस ने आनलाइन लिए बयान

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:13 AM (IST)

    पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन से मारपीट का आरोप है। चैंपियन के बेटे खेलों में व्यस्त रहे। इस मामले में पुलिस ने आनलाइन बयान दर्ज किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: मारपीट के मामले में नामजद खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर दिल्ली में चल रही चैंपियनशिप में व्यस्त होने की बात कही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में कुछ दिनों की और मोहलत मांगी है। आरोपित ने कहा कि चैंपियनशिप खत्म होने के बाद ही वह देहरादून आ पाएगा। पुलिस ने वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आरोपित के बयान दर्ज कर खानापूर्ति पूरी कर ली है।

    पूर्व विधायक के बेटे दिव्य प्रताप पर 13 नवंबर की रात को पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन से मारपीट का आरोप है। आर यशोवर्धन दिलाराम चौक से ओल्ड मसूरी रोड की तरफ अपने घर जा रहे थे। रास्ते में साइड न देने पर दिव्य प्रताप और उनकी मां के गनर कांस्टेबल राजेश सिंह ने उन्हें बुरी तरह पीटा और पिस्टल दिखाई।

    इस मामले में राजपुर थाने में दिव्य प्रताप व गनर राजेश सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। मामला जब इंटरनेट पर प्रसारित हुआ तो हरिद्वार पुलिस ने गनर को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार ने आरोपित दिव्य प्रताप को मिले तीन असलहों के लाइसेंस निरस्त कर दिए।

    इस मामले में राजपुर थाना पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए दिव्य प्रताप को तीन दिन के अंदर थाने में तलब किया, लेकिन हनक के चलते वह पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुआ और अधिवक्ता के माध्यम से ही प्रार्थना भेजा कि वह चैंपियनशिप में व्यस्त है।

    ऐसे में वह अभी बयान देने के लिए नहीं आ सकता। गुरुवार को राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित के वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही बयान दर्ज किए। इस दौरान दिव्य प्रताप पूर्व सचिव के बेटे से मारपीट करने की बात से मुकर गया। उसने बताया कि साइड न देने पर वाहन चालक से झगड़ा हुआ था। उन्होंने वाहन में सवार व्यक्ति (पूर्व सचिव का बेटा) से पूछा कि आप कस्टमर हो तो उन्होंने हां में जवाब दिया। ऐसे में मारपीट वाहन चालक से हुई।

    यह भी पढ़ें- खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन चैंपियन के बेटे और गनर ने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे को पीटा

    यह भी पढ़ें- देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट का मामला, Ex MLA चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर बड़ा एक्‍शन