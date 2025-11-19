देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट का मामला, Ex MLA चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर बड़ा एक्शन
हरिद्वार के जिलाधिकारी ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के बेटे दिव्य प्रताप सिंह के तीनों शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट के मामले में एसएसपी देहरादून की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। पुलिस अब दिव्य प्रताप से हथियार जब्त करने की तैयारी में है। जांच में दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिले हैं।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के बेटे दिव्य प्रताप सिंह के तीनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट के मामले में एसएसपी देहरादून की रिपोर्ट पर हुई है। पुलिस अब दिव्य प्रताप की दो रिवाल्वर व एक बंदूक जब्त करने की तैयारी में जुट गई है।
देहरादून के राजपुर क्षेत्र में तीन दिन पहले कुंवर प्रणव सिंह के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पूर्व मुख्य सचिव आर. यशोर्धन के बेटे से मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि दिव्य प्रताप के साथ ही उनके गनर राजेश सिंह ने भी मारपीट की। लाइसेंसी असलहे लहराने के आरोप भी लगाए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह की रिपोर्ट पर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने कांस्टेबल राजेश सिंह को निलंबित किया था।
वहीं, एसएसपी देहरादून की ओर से असलहों के लाइसेंस रद करने की संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसका संज्ञान लेते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी ने दिव्य प्रताप सिंह के नाम पर दर्ज 32 बोर के दो रिवॉल्वर और एक बंदूक के लाइसेंस निरस्त कर दिए।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जांच रिपोर्ट में दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलने पर लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। बताया कि देहरादून व हरिद्वार एसएसपी को निर्देशित किया है कि आरोपित को कारण बताओ नोटिस की प्रति तामील कराई जाए। साथ ही निरस्त लाइसेंसों से संबंधित सभी असलहे कब्जे में लेकर पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएं। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पुलिस अब आरोपित से हथियार जमा कराने की प्रक्रिया में जुट गई है।
