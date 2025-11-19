जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के बेटे दिव्य प्रताप सिंह के तीनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई देहरादून में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट के मामले में एसएसपी देहरादून की रिपोर्ट पर हुई है। पुलिस अब दिव्य प्रताप की दो रिवाल्वर व एक बंदूक जब्त करने की तैयारी में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून के राजपुर क्षेत्र में तीन दिन पहले कुंवर प्रणव सिंह के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर पूर्व मुख्य सचिव आर. यशोर्धन के बेटे से मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि दिव्य प्रताप के साथ ही उनके गनर राजेश सिंह ने भी मारपीट की। लाइसेंसी असलहे लहराने के आरोप भी लगाए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह की रिपोर्ट पर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने कांस्टेबल राजेश सिंह को निलंबित किया था।

वहीं, एसएसपी देहरादून की ओर से असलहों के लाइसेंस रद करने की संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसका संज्ञान लेते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी ने दिव्य प्रताप सिंह के नाम पर दर्ज 32 बोर के दो रिवॉल्वर और एक बंदूक के लाइसेंस निरस्त कर दिए।