पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के गनर ने देहरादून में की मारपीट, हरिद्वार के एसएसपी ने किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के गनर ने देहरादून में की मारपीट, एसएसपी ने किया सस्पेंड।

पुलिस के अनुसार, खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल राजेश सिंह ने बीती रात देहरादून में आर यशवर्धन सिंह नामक व्यक्ति से मारपीट कर दी। इस मामले में एसएसपी देहरादून की ओर से एसएसपी हरिद्वार को एक पत्र भेजा गया। जिसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने आरोपित गनर राजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया है।