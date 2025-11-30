Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में फ‍िर बुलडोजर एक्‍शन, आज देहरादून में हाईवे किनारे से हटेगा अतिक्रमण; लोगों में हड़कंप

    By Kuldeep Chauhan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 07:33 AM (IST)

    विकासनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर विधायक और एनएसएस अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ बैठक की। एनएच द्वारा जारी नोटिस पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई। रविवार को हरबर्टपुर से विकासनगर तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्य बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए एनएच की ओर से जारी नोटिस पर की गई चर्चा। आर्काइव

    संवाद सहयोगी, विकासनगर । देहरादून जिले के विकासनगर के बाजार क्षेत्र में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और एनएसएस के अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। जिसमें एनएच की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए नोटिस पर चर्चा की गई। बैठक में एनएच के अधिकारियों ने व्यापारियों से अतिक्रमण अभियान में सहयोग की अपील की। रविवार को हरबर्टपुर से विकासनगर तक राजमार्ग किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी व्यापारी फुटपाथ लगाए गए सामान को खुद हटाएंगे। इसके साथ ही एनएस के अधिकारियों ने व्यापारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि दुकानों के आगे लगे टिन शेड में किसी प्रकार का सामान, सजावटी सामग्री, सीलिंग आइटम काउंटर, अलमारी या दुकान के बोर्ड आदि नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एनएच विभाग रविवार को पूरे दिन बाजार की मानिटरिंग एवं वीडियोग्राफी करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापारी निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं।

    व्यापारियों से कहा कि वह अभियान से पहले फुटपाथ लगाए गए सामान को स्वयं हटा ले। यदि फुटपाथ सामान देखा गया तो एनएच पुलिस बल के साथ उसे स्वयं हटाएगा। कहा कि सभी सभी व्यापारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता, महामंत्री भारत कालरा, सुशील अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राजीव चुग, हिमकर गुप्ता, अंकित कंसल, रिंको कनौजिया, हरिओम कोहली, पंकज गुप्ता, सुरेश रावत, अरुण मित्तल, विपिन गर्ग, नीरज अग्रवाल, अजय महावर, विजय जायसवाल, सतीश जायसवाल, गुड्डू महावर, कितेश जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

    अभियान में बाधा पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई

    बैठक में यह भी तय किया कि निर्देशों का उल्लंघन करने व अभियान में बाधा पहुंचाने पर संबंधित व्यापारी स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी एनएच के अधिकारियों को सहयोग देने की बात कही। एनएच के अधिशासी अभियंता सुरेश तोमर ने कहा कि रविवार को हरबर्टपुर से एनएच पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Bulldozer Action: कटिहार में रात के अंधेरे में चला बुलडोजर, अधिकारी बोले- हमें नहीं थी जानकारी

    यह भी पढ़ें- बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी, गया के केपी रोड से हटाई गईं 200 से अधिक दुकानें