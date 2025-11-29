Language
    Bulldozer Action: कटिहार में रात के अंधेरे में चला बुलडोजर, अधिकारी बोले- हमें नहीं थी जानकारी

    By Rajkumar Sah Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:05 PM (IST)

    बारसोई के कर्णपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में पुराने भवन को रातोंरात बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिससे इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों को भी इसकी सूचना नहीं थी, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। ग्रामीणों ने इस घटना पर आक्रोश जताया है।

    रातोंरात चला बुलडोजर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बारसोई (कटिहार)। भले ही रात के अंधेरे में कर्णपुर उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित पुराने भवन को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया हो लेकिन दिन की रोशनी में इसकी चर्चा सरेआम है।

    लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। कुछ इसे गलत कार्य संस्कृति बता रहे हैं तो कुछ यह पता चलाने की जरूरत बता रहे हैं कि कहीं यह शरारती तत्वों की करतूत तो नहीं। बहरहाल, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं लेकिन इस बस के पीछे वजह बस एक है कि बिना किसी सूचना अचानक रात में भवन को ध्वस्त करना।

    इस वाक्या ने सरकारी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। आश्चर्य कि बारसोई डीएसपी अजय कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद तथा अंचलाधिकारी श्याम सुंदर साह को भी भवन ध्वस्त किए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी।

    चारों अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि भवन गिराए जाने की जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी। लिहाजा, पूरा प्रकरण संदिग्ध बन गया है। ग्रामीण कह रहे हैं कि यह कार्य संस्कृति अच्छी नहीं है। असामाजिक तत्व इसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। लोग समझते रहेंगे कि सरकारी काम चल रहा है।

    लोगों का आरोप है कि कथित संवेदक बताने वाले भवन से निकली ईंटों को बेच रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। भूमि दाता समेत ग्रामीण इस घटना को लेकर हतप्रभ हैं। साथ ही सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर खतरा बता रहे हैं।

    बता दें कि दो दिन पूर्व नए भवन के निर्माण के लिए पुराना भवन रातोंरात गिरा दिया गया और अगले ही दिन मलवा हटाने तथा ईंटें बेचने का कार्य शुरू हो गया। इसे लेकर भूमि दाता और ग्रामीणों ने विरोध जताया। इसके बाद से क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा है।