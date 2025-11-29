Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी, गया के केपी रोड से हटाई गईं 200 से अधिक दुकानें

    By Sanjay Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:46 PM (IST)

    गया में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। केपी रोड पर नगर निगम ने 200 से अधिक दुकानों को हटाया। दुकानदारों ने विरोध किया, उनका कहना है कि उन्हें पहले सूचना नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण से यातायात बाधित हो रहा था, इसलिए कार्रवाई आवश्यक थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    केपी रोड से हटाई गईं दो सौ से अधिक अवैध दुकानें। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गयाजी। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त अभियान तेज हो गया है। शनिवार को केपी रोड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत दो सौ से अधिक अवैध दुकानों को हटाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंबे समय से सड़क की चौड़ाई कम कर रहे और यातायात बाधित करने वाले इन अवैध ठेलों, खोमचों और अस्थायी दुकानों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान नगर निगम की एक जेसीबी, कई ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में मजदूर तैनात किए गए थे।

    पूरे क्षेत्र में सुबह से ही पुलिस बल, नगर निगम कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, ताकि किसी तरह की अराजकता या विरोध की स्थिति न बने। प्रशासन की इस कार्रवाई से सड़कें पहले की तुलना में काफी खुली और सुगम दिखाई देने लगीं।

    सदर अनुमंडल पदाधिकारी किसलय श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी हाल में सड़कें अवैध कब्जों के हवाले नहीं की जाएंगी।

    सड़कें जनता की हैं न कि कब्जाधारियों की। अतिक्रमण हटने से आम लोगों, पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही शहर को लंबे समय से जकड़े हुए जाम की समस्या को भी इससे काफी हद तक कम करने की उम्मीद है।

    अभियान केवल केपी रोड तक ही सीमित नहीं रहा। सोमवार को गोलपत्थर इलाके में भी रेत और ईंट रखने वाले अवैध दुकानदारों पर कार्रवाई की। यह सभी दुकानें बेडिंग जोन और पार्किंग स्थल पर कब्जा कर बैठी थीं। इन अवैध निर्माणों के हटने से गोलपत्थर क्षेत्र में भी आवागमन बेहतर हुआ है।

    52 हजार रुपये वसूला गया जुर्माना 

    केपी रोड में अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम ने जुर्माना के रूप से अवैध दुकानदारों से 54 रुपये बसुला है। नगर निगम नगर प्रबंधक ने बताया कि अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानों से 52 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए है।

    उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं है। बल्कि शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाना है। शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुगम बाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

    अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है कि वे खुद ही अपनी दुकानें निर्धारित क्षेत्रों में शिफ्ट कर लें। अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

    एक सप्ताह में वेंडिंग जोन में होगा स्थानांतरित

    सीटी मैनेजर ने कहा कि एक केपी रोड से हटाएं गए दुकानों को एक सप्ताह में वेंडिंग जोन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ताकि उन्हें रोजगार में परेशानी न आए। दुकानों को स्थापित करने के बाद सड़कों पर दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा।

    वहीं, लोगों ने राहत महसूस की और प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की। केपी रोड से लंबे समय से फैलते अतिक्रमण के कारण आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई थी। सड़क संकरी हो चुकी थी और सुबह से रात तक जाम लगा रहता था।