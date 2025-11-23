Dehradun News: पीले पंजे को देख लोगों को सताने लगा घर टूटने का डर, माहौल तनावपूर्ण
विकासनगर के ढकरानी गांव में यूजेवीएनएल, पुलिस और प्रशासन की टीम ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान महिलाओं और बच्चों ने विरोध किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों ने पुनर्वास की मांग की, जबकि यूजेवीएनएल ने भूमि को सुरक्षित रखने की बात कही।
संवाद सहयोगी जागरण, विकासनगर (देहरादून)। रविवार की सुबह शक्ति नहर किनारे ढकरानी गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यूजेवीएनएल, पुलिस व प्रशासन की टीमें भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अवैध कब्जों को हटाने के लिए ढालीपुर, ढकरानी व हरिपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची। टीम को देखते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई परिवारों को चिंता सताने लगी की, कहीं जेसीबी के पीले पंजे उनके मकानों पर न चल जाएं।
जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और जेसीबी मकान की दीवारों की और बढ़ी, महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार मच गई। कुछ महिलाएं रोती-बिलखती हुई जेसीबी के सामने दौड़ पड़ी और अधिकारियों से गुहार लगाने लगी की उनके घरों को न तोड़ें। उनका कहाना था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर ये मकान बनाए हैं और इन्हें तोड़ देने से उनका पूरा आशियाना उजड़ जाएगा।
मौके पर मौजूद बच्चों की चीख-पुकार और महिलाओं का विरोध देखने से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। कई महिलाएं जमीन पर बैठक कार्रवाई का विरोध करती रहीं। लेकिन प्रशासन की टीम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में जुटी रही। करीब पूरे दिन चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल को भीड़ नियंत्रित करने और स्थिति शांत रखने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
हालांकि विरोध के बीच भी प्रशासन अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ता रहा और कई अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। जबकि स्थानीय लोग कार्रवाई से नाराज दिखे और उन्होंने प्रशासन से पुनर्वास की व्यवस्था करने और वैकल्पिक समाधान निकालने की मांग की है। वहीं यूजेवीएनएल के अधिकारियों का कहना है कि निगम की भूमि को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है और अभियान आगे भी जारी रहेगा।
