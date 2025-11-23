Dehradun News: पीले पंजे को देख लोगों को सताने लगा घर टूटने का डर, माहौल तनावपूर्ण

संवाद सहयोगी जागरण, विकासनगर (देहरादून)। रविवार की सुबह शक्ति नहर किनारे ढकरानी गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यूजेवीएनएल, पुलिस व प्रशासन की टीमें भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अवैध कब्जों को हटाने के लिए ढालीपुर, ढकरानी व हरिपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची। टीम को देखते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कई परिवारों को चिंता सताने लगी की, कहीं जेसीबी के पीले पंजे उनके मकानों पर न चल जाएं।



जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और जेसीबी मकान की दीवारों की और बढ़ी, महिलाओं और बच्चों में चीख-पुकार मच गई। कुछ महिलाएं रोती-बिलखती हुई जेसीबी के सामने दौड़ पड़ी और अधिकारियों से गुहार लगाने लगी की उनके घरों को न तोड़ें। उनका कहाना था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर ये मकान बनाए हैं और इन्हें तोड़ देने से उनका पूरा आशियाना उजड़ जाएगा।