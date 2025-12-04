Dehradun: यहां सड़कों पर घूम रहे हाथी, आमजन के लिए बना खतरा; सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई रात की घटना
देहरादून में रात को सड़कों पर घूमते हाथी सीसीटीवी में कैद हुए, जिससे आम लोगों में दहशत फैल गई है। हाथियों के शहर में घूमने से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला : हाथियों के पारंपरिक वनों में जाने वाले मार्ग में हो रहे व्यवधान के चलते अब हाथी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वनों में विचरण करने वाले हाथियों की धमक अब आए दिन आबादी क्षेत्र में नजर आ रही है।
ताजा मामला नागल ज्वालापुर के बड़ोवाला का है जहां बीती रात्रि हाथी मुख्य मार्ग पर घूमता हुआ दिखाई दिया। गनीमत यह रही कि इस मार्ग पर कोई वाहन नहीं आया अन्यथा हादसा घट सकता था। रात्रि करीब दो बजे मादा हाथी अपने बच्चे के साथ इस मार्ग पर टहलती हुई नजर आई।
ग्रामीणों के अनुसार वन क्षेत्र से एक छोर से दूसरे छोर में जाने वाले हाथियों के आवागमन स्थान पर जंगल की ओर सोलर फेंसिंग लग जाने के चलते हाथी वहां से जंगल में नहीं घुस पा रहे हैं जिस कारण यह सड़क मार्ग होकर दूसरे स्थान से वनों में प्रवेश कर रहे हैं।
जिससे इस मार्ग पर आवगमन करने वाले लोगों को भी खतरा हो गया र्है। हाथी गुस्सैल होकर जहां किसानों की फसलों को रौद रहे हैं तो वहीं आमजन के लिए भी खतरा बना है।
वन विभाग के हाथी को जंगल में रोक पाने के दावे भी खोखले साबित हो रहे है। वहीं स्थानीय किसान भी अपनी फसलों को हाथियों से बचाने के लिए रात भर खेतों में चौकसी करने को मजबूर हैं।
स्थानीय निवासी एवं ब्लाक प्रमुख गौरव सिंह ने बताया कि सिमलास ग्रांट में वनों में हाथियों के प्रवेश करने वाले स्थान पर सोलर फेंसिंग लग जाने के चलते हाथी अपने पारंपरिक स्थान से वनों में नहीं जा पा रहे हैं जिसके चलते ही वह मार्ग पर घूमते हुए दूसरे स्थान से आवागमन करने को मजबूर है।
उन्होंने बताया कि मार्ग पर हाथियों के घूमने से स्थानीय लोगों के साथ ही इस मार्ग पर आने वाले बाहरी लोगों को भी खतरा हो सकता है।
विभाग को सोलर फेंसिंग केवल आबादी क्षेत्र में ही करनी चाहिए वनों में बेवजह सोलर फेंसिंग लगाकर हाथियों का आवागमन बाधित करने से हाथी उत्तेजित भी हो जाता है और फिर वह अन्यत्र स्थान पर नुकसान पहुंचाता है।
यह भी पढ़ें- Dehradun News: सुबह की सैर निकले बुजुर्ग पर हाथी ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती
यह भी पढ़ें- Dehradun में हाथी ने सूंड से 12 साल के बालक को स्कूटी से खींचा, फिर पटक-पटक कर मार डाला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।