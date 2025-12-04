Dehradun: यहां सड़कों पर घूम रहे हाथी, आमजन के लिए बना खतरा; सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई रात की घटना

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला : हाथियों के पारंपरिक वनों में जाने वाले मार्ग में हो रहे व्यवधान के चलते अब हाथी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वनों में विचरण करने वाले हाथियों की धमक अब आए दिन आबादी क्षेत्र में नजर आ रही है।

ताजा मामला नागल ज्वालापुर के बड़ोवाला का है जहां बीती रात्रि हाथी मुख्य मार्ग पर घूमता हुआ दिखाई दिया। गनीमत यह रही कि इस मार्ग पर कोई वाहन नहीं आया अन्यथा हादसा घट सकता था। रात्रि करीब दो बजे मादा हाथी अपने बच्चे के साथ इस मार्ग पर टहलती हुई नजर आई।

ग्रामीणों के अनुसार वन क्षेत्र से एक छोर से दूसरे छोर में जाने वाले हाथियों के आवागमन स्थान पर जंगल की ओर सोलर फेंसिंग लग जाने के चलते हाथी वहां से जंगल में नहीं घुस पा रहे हैं जिस कारण यह सड़क मार्ग होकर दूसरे स्थान से वनों में प्रवेश कर रहे हैं।