    Dehradun News: अठुरवाला के सुनार गांव में फिर आया हाथी, गुस्से में तोड़ा घरा का गेट, बाल-बाल बचा कार चालक

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 07:01 PM (IST)

    देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र अठुरवाला में हाथियों का खतरा बरकरार है। सोलर फेंसिंग टूटने से हाथी आबादी में घुस रहे हैं। रविवार को एक हाथी ने सुनार गांव में एक घर का गेट तोड़ दिया और एक कार चालक बाल-बाल बचा। वन विभाग ने सुरक्षा के लिए खाई खोदने का काम शुरू कर दिया है और गश्ती दल तैनात किया है।

    अठुरवाला के सुनार गांव में हाथी के सामने अचानक आयी कार। वहीं हाथी कि ओर से तोड़ा गया घर का गेट।

    संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून) : अठुरवाला में हाथी की धमक थमने का नाम नहीं ले रही है। सोलर फेंसिंग वायर आपदा में क्षतिग्रस्त होने के चलते हाथी लगातार जंगल से जाखन नदी पार करता हुआ अठुरवाला के आबादी क्षेत्र में आ रहे हें।

    शनिवार के बाद रविवार को एक बार फिर हाथी अठुरवाला के सुनार गांव में आ गया। यहां उसने रात्रि को महावीर असवाल के घर का गेट तोड़ दिया, वहीं सुबह मार्ग पर जाते समय अचानक मोड़ पर एक कार हाथी के सामने आ गई।

    जिसे देखकर कार सवार घबरा गया। कुछ युवा हाथी का पीछे शोर मचाते हुए वीडियो बनाते रहे। गनीमत यह रही कि हाथी ने कार सवार को नुकसान नहीं पहुंचाया। चालक ने अपनी कार पीछे कर ली। इसके बाद हाथी खेतों से होता हुआ नदी पार करता हुआ जंगल में चला गया।

    सभासद प्रदीप नेगी ने वन विभाग के अधिकारियों से सुरक्षा उपाय करने की मांग की। जिसके बाद वन विभाग ने हाथी के आने वाले मुख्य रास्तों पर खाई खुदान का कार्य शुरू कर दिया है।

    सभासद प्रदीप नेगी ने बताया की आबादी क्षेत्र में हाथी का बार-बार आना किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता है। वन विभाग को इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए।

    उधर, वन विभाग के रेंजर धीरज रावत ने बताया कि खाई खोदने के साथ ही रात्रि को वन विभाग का गश्ती दल भी क्षेत्र में गस्त करेगा और हाथी दिखने पर उसे जंगल में खदेड़ा जाएगा।

