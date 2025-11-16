Dehradun News: अठुरवाला के सुनार गांव में फिर आया हाथी, गुस्से में तोड़ा घरा का गेट, बाल-बाल बचा कार चालक

संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून) : अठुरवाला में हाथी की धमक थमने का नाम नहीं ले रही है। सोलर फेंसिंग वायर आपदा में क्षतिग्रस्त होने के चलते हाथी लगातार जंगल से जाखन नदी पार करता हुआ अठुरवाला के आबादी क्षेत्र में आ रहे हें।

शनिवार के बाद रविवार को एक बार फिर हाथी अठुरवाला के सुनार गांव में आ गया। यहां उसने रात्रि को महावीर असवाल के घर का गेट तोड़ दिया, वहीं सुबह मार्ग पर जाते समय अचानक मोड़ पर एक कार हाथी के सामने आ गई।