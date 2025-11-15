Dehradun News: हाथी अचानक आया मार्ग पर, यह देख वहां से गुजर रही स्कूल बस पोल से टकराई; वीडियो आया सामने

संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला: अठुरवाला के सुनार गांव में शनिवार प्रात: अचानक एक हाथी मुख्य मार्ग पर आ गया। इस दौरान बच्चों को लेने जा रही एक स्कूल बस हाथी से बचने के लिए विद्युत पोल से टकरा गई। गनीमत रही कि उस समय बस में कोई बच्चा नहीं था अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार जीवनवाला क्षेत्र के जंगल से निकल कर एक हाथी अठुरवाला आबादी क्षेत्र में होता हुआ करीब प्रात: 6:30 बजे अठुरवाला चौक नंबर पांच सुनार गांव के मुख्य मार्ग आ गया। इस दौरान सरस्वती शिशु मंदिर अठुरवाला की स्कूल बस जो बच्चों को लेने के लिए जा रही थी।

देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र के अठुरवाला के सुनार गांव में शनिवार प्रात: अचानक एक हाथी मुख्य मार्ग पर आ गया। इस दौरान बच्चों को लेने जा रही एक स्कूल बस हाथी से बचने के लिए विद्युत पोल से टकरा गई। देखें वीडियो#elephant, #dehradunnews pic.twitter.com/mTA1Qcqnp8 — Sunil Negi (@negi0010) November 15, 2025 अचानक हाथी को सामने आता देख चालक ने बस सड़क किनारे खड़ी कर दी। लेकिन जैसे ही हाथी बस के करीब आता दिखाई दिया तो चालक घबरा गया। उसने बस को हड़बड़ाहट से पीछे करने की कोशिश की और उसी दौरान बस पीछे विद्युत पोल से टकरा गई। जिसके बाद बस से उतर कर चालक भाग गया। वहीं हाथी दूसरी ओर मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। जिसके बाद सड़क पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय सभासद प्रदीप नेगी ने बताया कि पिछले कुछ समय से हाथी की आबादी क्षेत्र में धमक बनी हुई है। इसकी लिखित सूचना वन विभाग को दी गई है लेकिन हाथी को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए विभाग ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए।

उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान आबादी क्षेत्र के समीप लगी सौर ऊर्जा बाढ़ के क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके बाद हाथी आबादी क्षेत्र में घुस रहे हैं। सभासद ने वन विभाग से जंगल के समीपवर्ती क्षेत्र में फौरी तौर पर सिंगल सोलर फेंसिंग वायर लगाने की मांग की है, जिससे हाथियों को रोका जा सके।