    Dehradun News: हाथी अचानक आया मार्ग पर, यह देख वहां से गुजर रही स्कूल बस पोल से टकराई; वीडियो आया सामने

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:09 PM (IST)

    डोईवाला के अठुरवाला में शनिवार सुबह एक हाथी मुख्य मार्ग पर आने से अफरा-तफरी मच गई। बच्चों को लेने जा रही स्कूल बस हाथी से बचने के प्रयास में बिजली के खंभे से टकरा गई। वन विभाग को सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। विभाग ने गश्त बढ़ाने और फेंसिंग लगवाने का आश्वासन दिया है।

    अठुरवाला मुख्य मार्ग पर सुबह घूमता हाथी । क्षेत्रवासी 

    संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला: अठुरवाला के सुनार गांव में शनिवार प्रात: अचानक एक हाथी मुख्य मार्ग पर आ गया। इस दौरान बच्चों को लेने जा रही एक स्कूल बस हाथी से बचने के लिए विद्युत पोल से टकरा गई। गनीमत रही कि उस समय बस में कोई बच्चा नहीं था अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार जीवनवाला क्षेत्र के जंगल से निकल कर एक हाथी अठुरवाला आबादी क्षेत्र में होता हुआ करीब प्रात: 6:30 बजे अठुरवाला चौक नंबर पांच सुनार गांव के मुख्य मार्ग आ गया। इस दौरान सरस्वती शिशु मंदिर अठुरवाला की स्कूल बस जो बच्चों को लेने के लिए जा रही थी।

    अचानक हाथी को सामने आता देख चालक ने बस सड़क किनारे खड़ी कर दी। लेकिन जैसे ही हाथी बस के करीब आता दिखाई दिया तो चालक घबरा गया। उसने बस को हड़बड़ाहट से पीछे करने की कोशिश की और उसी दौरान बस पीछे विद्युत पोल से टकरा गई। जिसके बाद बस से उतर कर चालक भाग गया।

    वहीं हाथी दूसरी ओर मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। जिसके बाद सड़क पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय सभासद प्रदीप नेगी ने बताया कि पिछले कुछ समय से हाथी की आबादी क्षेत्र में धमक बनी हुई है। इसकी लिखित सूचना वन विभाग को दी गई है लेकिन हाथी को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए विभाग ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए।

    उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान आबादी क्षेत्र के समीप लगी सौर ऊर्जा बाढ़ के क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके बाद हाथी आबादी क्षेत्र में घुस रहे हैं। सभासद ने वन विभाग से जंगल के समीपवर्ती क्षेत्र में फौरी तौर पर सिंगल सोलर फेंसिंग वायर लगाने की मांग की है, जिससे हाथियों को रोका जा सके।

    भाजपा नेता रविंदर बेलवाल ने कहा कि आबादी क्षेत्र में हाथी के आने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विभाग को इस समस्या का संज्ञान लेना चाहिए।

    इस संबंध में बड़कोट रेंज के वन क्षेत्राधिकारी धीरज रावत ने बताया कि आपदा के दौरान जाखन नदी के किनारे लगी सौर ऊर्जा फेंसिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे बाद से हाथी आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। नई सोलर फेंसिंग लगवाने के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से वन कर्मियों को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

