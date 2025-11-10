हरिद्वार में स्कूल बस के आगे और पीछे आए हाथी, बस के चालक और परिचालक के उड़ गए होश; अटक गई बच्चों की सांसें

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सुबह स्कूल बस के आगे और पीछे दो हाथी धमक गए तो उसमें सवार बच्चों की सांसें अटक गईं। अचानक गजराज ने राह रोकी तो बस के चालक और परिचालक के होश उड़ गए। दूर से यह नजारा देख लोग भी सकते में आ गए।

सभी की जुबां पर एक ही दुआ थी कि हाथी अपनी राह पकड़कर जंगल की ओर चले जाएं। आधे घंटे बाद स्थिति तब सामान्य हुई जब दोनों हाथियों ने वहां से हटे। मामला लक्सर रोड पर सोमवार करीब सात बजे का है। मिस्सरपुर नई कालोनी के पास स्कूली बच्चों को बैठाने के लिए बस खड़ी थी। कुछ बच्चे बस में बैठ गए थे। तभी दो हाथी वहां धमक गए। एक बस के आगे खड़ा हो गया दूसरा पीछे की ओर जाने लगा।

हाथी को बस के बिल्कुल निकट देखकर बच्चे सहम गए। कुछ बच्चे बस में बैठने के लिए कुछ दूरी पर इंतजार कर रहे थे। उनमें भी दहशत का माहौल बन गया। इससे आधे घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। स्थानीय निकास संजय उप्पल ने बताया कि हाथियों का उत्पात यहीं तक नहीं रुका।