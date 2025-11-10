Language
    हरिद्वार में स्कूल बस के आगे और पीछे आए हाथी, बस के चालक और परिचालक के उड़ गए होश; अटक गई बच्चों की सांसें

    By Shailendra Prasad Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:55 PM (IST)

    हरिद्वार जिले के लक्सर रोड पर मिस्सरपुर गांव के पास दो हाथियों के सड़क पर आ जाने से अफरा-तफरी मच गई। हाथियों ने एक स्कूल बस को घेर लिया, जिससे बच्चों में दहशत फैल गई। उन्होंने एक मूंगफली की दुकान को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में हाथियों का आना अब आम बात हो गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है।

    मिस्सरपुर में स्कूली बस के पास से होते हुए दो हाथी आगे बढ़े तो इस दौरान बस में सवार कुछ बच्चे सहम गए। जागरण 

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सुबह स्कूल बस के आगे और पीछे दो हाथी धमक गए तो उसमें सवार बच्चों की सांसें अटक गईं। अचानक गजराज ने राह रोकी तो बस के चालक और परिचालक के होश उड़ गए। दूर से यह नजारा देख लोग भी सकते में आ गए।

    सभी की जुबां पर एक ही दुआ थी कि हाथी अपनी राह पकड़कर जंगल की ओर चले जाएं। आधे घंटे बाद स्थिति तब सामान्य हुई जब दोनों हाथियों ने वहां से हटे।

    मामला लक्सर रोड पर सोमवार करीब सात बजे का है। मिस्सरपुर नई कालोनी के पास स्कूली बच्चों को बैठाने के लिए बस खड़ी थी। कुछ बच्चे बस में बैठ गए थे। तभी दो हाथी वहां धमक गए। एक बस के आगे खड़ा हो गया दूसरा पीछे की ओर जाने लगा।

    हाथी को बस के बिल्कुल निकट देखकर बच्चे सहम गए। कुछ बच्चे बस में बैठने के लिए कुछ दूरी पर इंतजार कर रहे थे। उनमें भी दहशत का माहौल बन गया। इससे आधे घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। स्थानीय निकास संजय उप्पल ने बताया कि हाथियों का उत्पात यहीं तक नहीं रुका।

    उन्होंने सड़क किनारे मूंगफली की दुकान के लिए लगाए गए एक छप्पर को उखाड़ दिया। करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाने के बाद दोनों हाथी हाईवे से होते हुए जंगल की ओर लौट गए। ग्रामीणों ने कहा कि मिस्सरपुर और आसपास के क्षेत्रों में हाथियों का आना अब आम बात हो चुका है।

    हाथी आए दिन खेतों, घरों और रास्तों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।

    ये हाथी श्यामपुर रेंज से होते हुए गंगा पार कर हरिद्वार रेंज में आते हैं। यह इनका पारंपरिक कारिडोर क्षेत्र है। ये पहले से आते रहे हैं। स्थानीय लोगों से अपील है कि हाथियों की आने की सूचना वन विभाग को दें। साथ ही हाथियों के साथ छेड़छाड़ और उनके पीछे वाहन न दौड़ाएं।

    -शैलेंद्र सिंह नेगी, रेंज अधिकारी

