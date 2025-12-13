देहरादून में बुजुर्ग ने खुद को लगाई आग, हवा महल के पास हुई दिल दहला देने वाली घटना; मौत

जारगण संवाददाता, देहरादून। प्रेमनगर स्थित विंग नंबर 6 में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां हवा महल के पास स्थित एक पार्क में 65 वर्षीय बुजुर्ग ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची प्रेमनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुजुर्ग ने पूर्व में भी आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन उस समय उनकी जान बच गई थी।

थानाध्यक्ष प्रेमनगर कुंदन राम के अनुसार गुरुवार को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि विंग नंबर 6 स्थित पार्क में एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया है। सूचना मिलते ही वह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पुलिस को एक व्यक्ति का शव जली हुई अवस्था में मिला। घटना की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। मृतक की पहचान मनोहर गुलाटी उम्र 65 वर्ष निवासी विंग प्रेमनगर के रूप में हुई है।

थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस जांच में मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों और आसपास के निवासियों ने पुलिस को बताया कि मृतक मनोहर गुलाटी पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। वह अकसर खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें किया करते थे। वर्तमान में वह कोई कामकाज नहीं कर रहे थे। उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं। प्रेमनगर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे की जांच जारी है।