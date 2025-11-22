Language
    उत्तराखंड के हजारों उपभोक्‍ताओं के लिए राहत भरी खबर, अंगूठे या रेटिना स्कैन न होने पर भी मिलेगा राशन

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    उत्तराखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी! अंगूठे या रेटिना स्कैन न होने पर भी राशन मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 नवंबर के बाद भी राशन वितरण जारी रहेगा। अधिकारियों को राशन वितरण में ढील देने और ई-केवाईसी के लिए अतिरिक्त समय देने के निर्देश दिए गए हैं। राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश भी जल्द दिया जाएगा।

    खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या। आर्काइव

    राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। अंगूठे के निशान स्कैन ना होने या फिर आंखों का रेटिना स्कैन ना होने के कारण अगर आपकी ई केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है तब भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है । आपका राशन मिलता रहेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर विभाग ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को दिया है।

    प्रदेश के सभी जनपदों में राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी करने का काम चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को अंतिम तारीख घोषित किया है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अभी बड़ी संख्या में ई केवाईसी नहीं हो पाई है।

    कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जन मिलन के कार्यक्रमों में उन्हें कई बार इसकी शिकायत मिली कि अंगूठा स्कैन ना होने के कारण या रेटिना स्कैन ना होने के कारण या फिर घर के मुखिया के रोजगार के चलते बाहर होने के कारण उनकी ई केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ अत्यंत बुजुर्ग और असाध्याय रोगों से पीड़ित लोगों की भी केवाईसी नहीं हो पाई है। ऐसे राशन कार्ड धारकों को यह चिंता थी कि नवंबर के बाद उन्हें राशन मिल पाएगा या नहीं।

    कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को इन कारणों के चलते ई केवाईसी न हो पाने पर राशन वितरण व्यवस्था में शिथिलता बरतने के निर्देश दिए थे। इसके बाद खाद्य आयुक्त की ओर से शनिवार को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में राशन वितरण नहीं रोका जाएगा। ऐसे परिवारों की ई केवाईसी करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

    इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के बकाया लाभांश का भुगतान 3 दिन के भीतर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

