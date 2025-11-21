रविवार को खुली रहेंगी राशन की दुकानें, 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों की होगी ई-केवाईसी

जागरण संवाददाता, भिवाड़ी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार प्रदेश भर के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को रविवार के दिन अपनी दुकानें खुली रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि कि रविवार को विद्यालयों का अवकाश होने के चलते इस दिन पांच से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की ई-केवाईसी प्रक्रिया विशेष रूप से करवाई जाएगी।

उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह रविवार को खुली दुकान का फोटोग्राफ स्वयं के साथ विभाग के साथ साझा करें। वहीं, ई-केवाईसी प्रक्रिया की सुचारू और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी विभिन्न उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करेंगे।