    रविवार को खुली रहेंगी राशन की दुकानें, 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों की होगी ई-केवाईसी

    By Gobind Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    जयपुर के खाद्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, प्रदेश भर में उचित मूल्य की दुकानें रविवार को भी खुली रहेंगी। यह निर्णय विशेष रूप से 5 से 15 वर्ष के बच्चों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया गया है, क्योंकि इस दिन विद्यालयों में अवकाश रहता है। दुकानदारों को खुली दुकानों की फोटो विभाग को भेजनी होगी और अधिकारी निरीक्षण करेंगे।

    जागरण संवाददाता, भिवाड़ी। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार प्रदेश भर के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को रविवार के दिन अपनी दुकानें खुली रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

    जिला रसद अधिकारी ने बताया कि कि रविवार को विद्यालयों का अवकाश होने के चलते इस दिन पांच से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की ई-केवाईसी प्रक्रिया विशेष रूप से करवाई जाएगी।

    उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह रविवार को खुली दुकान का फोटोग्राफ स्वयं के साथ विभाग के साथ साझा करें। वहीं, ई-केवाईसी प्रक्रिया की सुचारू और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी विभिन्न उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करेंगे।

    यह भी पढ़ें- अस्पताल का वादा कर ली जमीन, अब प्रशासन ने साधी चुप्पी; रेवाड़ी में 158वें दिन भी जारी रहा ग्रामीणों का प्रदर्शन