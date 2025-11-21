अस्पताल का वादा कर ली जमीन, अब प्रशासन ने साधी चुप्पी; रेवाड़ी में 158वें दिन भी जारी रहा ग्रामीणों का प्रदर्शन
रेवाड़ी में अस्पताल बनाने का वादा करके जमीन लेने के बाद प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन 158वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने अस्पताल का वादा किया था, जिसके लिए जमीन भी ले ली गई, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। एनएच-71 के पास स्थित रामगढ़ भगवानपुर गांव की पंचायती जमीन पर 200 बिस्तर का नागरिक अस्पताल बनाने की मांग को लेकर रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 158वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता राव रोशनलाल ने की। धरने में रामगढ़ भगवानपुर के अलावा आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने भाग लिया।
रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक व सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया है। अस्पताल का वादा करके हमारी बेशकीमती जमीन ले ली। बाद में वादाखिलाफी की गई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
उन्होंने कहा कि हमने अस्पताल के लिए निश्शुल्क जमीन देने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन पानी के लिए जमीन की रजिस्ट्री करा ली और अस्पताल के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। सभी वक्ताओं ने धरने को अपना समर्थन दिया।
