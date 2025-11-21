Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अस्पताल का वादा कर ली जमीन, अब प्रशासन ने साधी चुप्पी; रेवाड़ी में 158वें दिन भी जारी रहा ग्रामीणों का प्रदर्शन

    By Gobind Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    रेवाड़ी में अस्पताल बनाने का वादा करके जमीन लेने के बाद प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन 158वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने अस्पताल का वादा किया था, जिसके लिए जमीन भी ले ली गई, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रामगढ़ भगवानपुर में धरने पर बैठे ग्रामीण। जागरण

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। एनएच-71 के पास स्थित रामगढ़ भगवानपुर गांव की पंचायती जमीन पर 200 बिस्तर का नागरिक अस्पताल बनाने की मांग को लेकर रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 158वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता राव रोशनलाल ने की। धरने में रामगढ़ भगवानपुर के अलावा आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने भाग लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक व सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया है। अस्पताल का वादा करके हमारी बेशकीमती जमीन ले ली। बाद में वादाखिलाफी की गई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

    उन्होंने कहा कि हमने अस्पताल के लिए निश्शुल्क जमीन देने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन पानी के लिए जमीन की रजिस्ट्री करा ली और अस्पताल के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। सभी वक्ताओं ने धरने को अपना समर्थन दिया।