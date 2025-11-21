अस्पताल का वादा कर ली जमीन, अब प्रशासन ने साधी चुप्पी; रेवाड़ी में 158वें दिन भी जारी रहा ग्रामीणों का प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। एनएच-71 के पास स्थित रामगढ़ भगवानपुर गांव की पंचायती जमीन पर 200 बिस्तर का नागरिक अस्पताल बनाने की मांग को लेकर रामगढ़ भगवानपुर के ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 158वें दिन भी जारी रहा। धरने की अध्यक्षता राव रोशनलाल ने की। धरने में रामगढ़ भगवानपुर के अलावा आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने भाग लिया।

रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक व सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया है। अस्पताल का वादा करके हमारी बेशकीमती जमीन ले ली। बाद में वादाखिलाफी की गई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।