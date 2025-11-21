राशन कार्डधारकों को इस बार नहीं मिलेगा बाजरा, करनी पड़ेगी मार्केट से खरीद; सिर्फ गेहूं का होगा वितरण
इस बार सर्दियों में बीपीएल राशन कार्ड धारकों को बाजरा नहीं मिलेगा। सरकार ने दिसंबर के लिए जारी राशन सूची में बाजरा शामिल नहीं किया है। उपभोक्ताओं को केवल गेहूं, चीनी और तेल मिलेगा। पहले सर्दियों में गेहूं के साथ बाजरा भी मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बीपीएल परिवारों ने सरकार से राशन में बाजरा शामिल करने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सर्दियों में हर साल मिलने वाला बाजरा इस बार बीपीएल राशन कार्ड धारकों की थाली से दूर हो गया है। सरकार की ओर से जारी दिसंबर की लोकेशन में भी बाजरा शामिल नहीं किया गया है। डिपो धारकों को केवल गेहूं, चीनी और सरसों का तेल ही उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उपभोक्ताओं को नवंबर की तरह दिसंबर में भी पूरा पांच किलो गेहूं ही प्राप्त होगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को बाजार से बाजरे की खरीद करनी होगी। बीपीएल परिवारों ने सरकार से राशन में बाजरा शामिल करने की मांग की है।
पिछले कई वर्ष से सर्दियां आते ही उपभोक्ताओं को पांच किलो गेहूं की जगह तीन किलो गेहूं और दो किलो बाजरा दिया जाता था, लेकिन इस बार बाजरा न पहुंच पाने से व्यवस्था बदल गई है। डिपो धारक भी इसे लेकर संशय में हैं।
हर वर्ष नवंबर तक बाजरा पहुंच जाता था, लेकिन इस बार दिसंबर की लोकेशन में भी इसका बाजरा नहीं है, जबकि उपभोक्ता बाजरे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन लोकेशन में नहीं होने के कारण वितरण संभव नहीं है। हालांकि, जल्द ही दिसंबर का राशन डिपो पर पहुंचने की उम्मीद है।
जिले में बीपीएल कार्डों की संख्या में लगातार गिरावट
जिले में बीपीएल कार्डों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है।सितंबर में 2,38,821 बीपीएल कार्ड थे, जो अक्टूबर में घटकर 2,19,442 हो गए थे। वहीं, नवंबर में यह संख्या 2,13,247 रह गई है। दो महीनों में 25 हजार से अधिक बीपीएल कार्ड कम हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि ई-केवाईसी समय पर न होने के कारण कई कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो गए। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय रहते ई-केवाइसी अपडेट करने की अपील की है।
ब्लॉक के हिसाब से बीपीएल कार्डों की स्थिति
|ब्लॉक का नाम
|बीपीएल कार्डों की संख्या
|कुल सदस्यों की संख्या
|गन्नौर
|36,944
|1,45,231
|गोहाना
|27,802
|1,07,183
|कथूरा
|10,797
|41,002
|खरखौदा
|23,668
|90,976
|मुंडलाना
|17,823
|66,603
|राई
|27,466
|1,05,584
|सोनीपत
|68,747
|2,64,729
|कुल योग
|2,13,247
|8,21,308
हर साल नवंबर में बाजरा राशन डिपो पर पहुंच जाता था। इस बार दिसम्बर की लोकेशन में भी बाजरा नहीं दिया गया है। दिसंबर में भी उपभोक्ताओं को गेहूं वितरित किया जाएगा। जल्द ही राशन डिपो पर राशन पहुंचने की उम्मीद है। - त्रिलोक जैन, राशन डिपो धारक, सोनीपत
