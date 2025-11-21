राशन कार्डधारकों को इस बार नहीं मिलेगा बाजरा, करनी पड़ेगी मार्केट से खरीद; सिर्फ गेहूं का होगा वितरण

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सर्दियों में हर साल मिलने वाला बाजरा इस बार बीपीएल राशन कार्ड धारकों की थाली से दूर हो गया है। सरकार की ओर से जारी दिसंबर की लोकेशन में भी बाजरा शामिल नहीं किया गया है। डिपो धारकों को केवल गेहूं, चीनी और सरसों का तेल ही उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को नवंबर की तरह दिसंबर में भी पूरा पांच किलो गेहूं ही प्राप्त होगा। ऐसे में उपभोक्ताओं को बाजार से बाजरे की खरीद करनी होगी। बीपीएल परिवारों ने सरकार से राशन में बाजरा शामिल करने की मांग की है।



पिछले कई वर्ष से सर्दियां आते ही उपभोक्ताओं को पांच किलो गेहूं की जगह तीन किलो गेहूं और दो किलो बाजरा दिया जाता था, लेकिन इस बार बाजरा न पहुंच पाने से व्यवस्था बदल गई है। डिपो धारक भी इसे लेकर संशय में हैं।

हर वर्ष नवंबर तक बाजरा पहुंच जाता था, लेकिन इस बार दिसंबर की लोकेशन में भी इसका बाजरा नहीं है, जबकि उपभोक्ता बाजरे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन लोकेशन में नहीं होने के कारण वितरण संभव नहीं है। हालांकि, जल्द ही दिसंबर का राशन डिपो पर पहुंचने की उम्मीद है।

जिले में बीपीएल कार्डों की संख्या में लगातार गिरावट जिले में बीपीएल कार्डों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है।सितंबर में 2,38,821 बीपीएल कार्ड थे, जो अक्टूबर में घटकर 2,19,442 हो गए थे। वहीं, नवंबर में यह संख्या 2,13,247 रह गई है। दो महीनों में 25 हजार से अधिक बीपीएल कार्ड कम हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि ई-केवाईसी समय पर न होने के कारण कई कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो गए। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय रहते ई-केवाइसी अपडेट करने की अपील की है।