Bank of Baroda की मनमानी पर दून के DM का 'चाबुक', प्रशासन ने आरसी काटी तो 24 घंटे में बैंक ने जारी किया चेक

जागरण संवाददाता, देहरादून: बुजुर्ग विधवा कमलेश व उनकी नामिनी असहाय पुत्री प्रीति को बीमित ऋण पर क्लेम प्राप्त होने के बावजूद अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के लिए प्रताड़ित कर रहे बैंक आफ बड़ौदा की बल्लूपुर शाखा पर जब जिलाधिकारी सविन बंसल ने चाबुक चलाया तो बैंक प्रबंधन बैकफुट पर आ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें