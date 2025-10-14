डीएम सविन बंसल के सामने जब एक मां ने लगाई गुहार, बुजुर्ग को पीटने वाले बेटे पर लगाया गुंडा एक्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। अपनी मां, स्वजन व मोहल्लेवालों का जीना दूभर करने वाले माजरीमाफी स्थित ऋषि विहार निवासी दिव्यकांत लखेड़ा के विरुद्ध जिलाधिकारी सविन बंसल ने गुंडा एक्ट लगाने के आदेश दिए। उसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए। सुनवाई के बाद उसे जिला बदर करने पर निर्णय लिया जाएगा। लखेड़ा की मां खुद मोहल्लेवालों के साथ शिकायत लेकर पहुंची थी।

वहीं, एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद वृद्ध महिला की भूमि से मोबाइल टावर न हटाने पर जिलाधिकारी बंसल ने मोबाइल टावर तत्काल सीज करने के आदेश दिए। इसी मामले में कलेक्ट्रेट उपस्थित न होने व फोन न उठाने पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए।

ऋषि विहार माजरीमाफी निवासी महिला ने मोहल्लेवालों के साथ जिलाधिकारी से की शिकायत जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्या को सुना। दूरस्थ क्षेत्राें से पंहुचे लोगों ने भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, निजी भूमि पर कब्जा, बाढ़ सुरक्षा, दैवीय आपदा में क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता, मुआवजा आदि से जु़ड़ी 151 शिकायतें रखी। जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

असहाय 62 वर्षीय बुजुर्ग डेन्डो देवी ने आधार कार्ड न बनने से सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने की समस्या रखी। बताया कि उसकी उम्र के कारण आंखों और अंगुलियों का बायोमेट्रिक मिलान न होने से आधार नामांकन अस्वीकृत हो रहा है। जिस पर डीएम ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को महिला का आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए।

जनता दरबार में सुनवाई के दौरान न आने व फोन न उठाने पर उद्योग महाप्रबंधक का वेतन रोका

प्राथमिक विद्यालय भटाड संकुल केंद्र के सीआरसी भवन दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त होने से शैक्षिक कार्याे में हो रही परेशानी पर शिक्षा अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। वही, एलोपैथिक चिकित्सालय भटाड में 2016 से अभी तक डाक्टर व फार्मासिस्ट की तैनाती न होने की शिकायत पर सीएमओ को रिपोर्ट देने को कहा। लाखमंडल में पांडवकालीन पारदर्शी शिवलिंग के पीछे क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु एसडीएम चकराता को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। दून से जौली होते हुए थानों तक परिवहन निगम की बसों संचालन न होने पर निगम को बस सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान सीडीओ अभिनव शाह, एडीएम केके मिश्रा, एसडीमए स्मृता परमार, कुमकुम जोशी, विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे।





टावर कराया सीज, डीएम को दिया आशीर्वाद

एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद भी कंपनी निजी भूमि से मोबाइल टावर नही हटाने पर अधोईवाला निवासी व्यथित बुजुर्ग सुशीला देवी की गुहार पर डीएम ने टावर सीज कराने के आदेश दिए। सुशीला देवी ने बताया कि उनकी भूमि लगे रिलायंस मोबाइल टावर का अनुबंध 2017 में समाप्त हो चुका है। तब से उन्हें किराया नहीं मिल रहा। जीर्णशीर्ण टावर से आवासीय भवनों को खतरा होने की भी शिकायत की गई थी। वहीं, अपनी व नगर निगम की भूमि के बीच सीमांकन को लेकर दो साल से कार्यालयों के चक्कर काट रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग राकेश तलवाड़ ने डीएम के निर्देश पर सीमाकंन होने व भूमि पर कब्जा पाने के बाद जनता दरबार पहुंचकर डीएम को आशीर्वाद दिया।





छह मामलों में ऑनलाइन मुकदमे के आदेश

जिलाधिकारी कार्यालय की हेल्प डेस्क में निरंतर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज न करने की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को भी ऐसे छह मामलों में डीएम ने आनलाइन एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस दौरान कैनाल रोड जाखन निवासी ने गुहार लगाई की उनके स्वजनों द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता है। बंजारावाला निवासी राजेंद्र सिंह और शेरपुर निवासी बालकराम आदि ने गुहार ने भी गुहार लगाई कि पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। दो बच्चों के साथ जनता दरबार पहुंची हरप्रीत कौर ने अपने पति पर प्रताड़ित करने और बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। डीएम ने उत्पीड़न मामले में वाद दायर करने के निर्देश दिए।



