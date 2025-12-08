Dehradun: टिकटधार के पास पिकअप वाहन खाई में गिरा, हादसे में चालक गंभीर
देहरादून के क्वानू-मीनस मार्ग पर टिकटधार के पास सामान से लदा एक पिकअप वाहन खाई में गिर गया। जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तहसील प्रशासन और एसडी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण, त्यूणी (देहरादून): सोमवार शाम को क्वानू-मीनस मार्ग पर टिकटधार के पास सामान से लदा लोडर वाहन पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। सड़क दुर्घटना में वाहन चालक गंभीर घायल हो गया। जिसे तहसील प्रशासन व एसडीआरएफ टीम ने एंबुलेंस से उपचार के लिए हरर्बटपुर अस्पताल में भर्ती कराया है।
जानकारी के अनुसार विकासनगर से सामान लेकर हिमाचल के चौपाल की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन क्वानू-मीनस मार्ग पर कोटी कालोनी से आगे टिकटधार के पास अनियंत्रित होकर करीब सौ मीटर नीचे खाई में पलट गया।
जिससे वाहन चालक बिलाल निवासी ग्राम कुमड़ा थाना चौपाल हिमाचल प्रदेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के तुरंत बाद नायब तहसीलदार चकराता राजेंद्र लाल राजस्व कर्मी अरविंद, प्रीतम, सुरेन्द्र, जयपाल व एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
तहसील प्रशासन व एसडीआरएफ टीम ने शाम को अंधेरे में रेस्क्यू एवं सर्च अभियान चलाकर खाई में पड़े घायल वाहन चालक को एंबुलेंस के जरिये हरर्बटपुर के लेहमन अस्पताल में भर्ती कराया है।
घटना सोमवार शाम छह बजे की बताई जा रही है। वहीं, इस संबंध में नायब तहसीलदार राजेंद्र लाल ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में चालक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति सवार नहीं था। बताया कि घटना की सूचना चौपाल थाना पुलिस को कर दी गई है।
