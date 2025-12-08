Dehradun: टिकटधार के पास पिकअप वाहन खाई में गिरा, हादसे में चालक गंभीर

संवाद सूत्र जागरण, त्यूणी (देहरादून): सोमवार शाम को क्वानू-मीनस मार्ग पर टिकटधार के पास सामान से लदा लोडर वाहन पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। सड़क दुर्घटना में वाहन चालक गंभीर घायल हो गया। जिसे तहसील प्रशासन व एसडीआरएफ टीम ने एंबुलेंस से उपचार के लिए हरर्बटपुर अस्पताल में भर्ती कराया है।

जानकारी के अनुसार विकासनगर से सामान लेकर हिमाचल के चौपाल की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन क्वानू-मीनस मार्ग पर कोटी कालोनी से आगे टिकटधार के पास अनियंत्रित होकर करीब सौ मीटर नीचे खाई में पलट गया। जिससे वाहन चालक बिलाल निवासी ग्राम कुमड़ा थाना चौपाल हिमाचल प्रदेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना के तुरंत बाद नायब तहसीलदार चकराता राजेंद्र लाल राजस्व कर्मी अरविंद, प्रीतम, सुरेन्द्र, जयपाल व एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे।