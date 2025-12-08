Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमपी के सिवनी में ट्रेनी विमान क्रैश, हाईवोल्टेज तार से टकराने के बाद हादसा; पायलट जख्मी 

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सिवनी में एक ट्रेनी विमान हाईवोल्टेज तार से टकराकर क्रैश हो गया, जिससे पायलट घायल हो गया। यह घटना सिवनी में हुई, जिसके कारण विमान बुरी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एमपी के सिवनी में ट्रेनी विमान क्रैश। (फोटो- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर नागपुर रोड के आमगांव के पास एक ट्रेनी विमान हाई वोल्टेज 33 केवी बिजली लाइन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट और उसका सहयोगी घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस हादसे के कारण बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके कारण 80 से 90 गांवों में करीब ढाई घंटे तक अंधेरा छाया रहा। रेडवर्ड एविएशन कंपनी से जुड़ा यह विमान आबादी से दूर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे कंपनी की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है।

    जानकारी के अनुसार, घटना में पायलट अजीत चावड़ा व एक अन्य के घायल होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, दोनों घायल सुरक्षित बताए गए हैं, जिनका उपचार बारापत्थर के निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार, हवाई पट्टी में उतरने के दौरान ट्रेनी विमान का निचला हिस्सा बादलपार सब स्टेशन की 33 केवी बिजली लाइनों से टकरा गया। गनीमत की बात रही बिजली तार टूटने के साथ ही ट्रेनी विमान जमीन पर गिर गया।

    घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात

    पुलिस अधिक्षक सुनील मेहता ने ट्रेनी विमान के दुघर्टनाग्रस्त होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मौके पर टीम को भेजा गया है। ट्रेनी विमान दुघर्टना में दो लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। हालाकि दोनों खतरे बाहर बताए गए हैं। 