हापुड़ में दर्दनाक हादसा, वकील और पत्नी की मौत से परिवार में मचा कोहराम; इलाके में छाया मातम

जागरण संवाददाता, हापुड़। मेरठ से लौट रहे दंपती की कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पत्थर से टकरा गई। जिसमें अधिवक्ता व उनकी पत्नी को गंभीर हालत में मेरठ में भर्ती कराया गया था। वहां पर उपचार से पहले ही अधिवक्ता की पत्नी की मौत हो गई थी जबकि, दो दिन के उपचार के बाद अधिवक्ता की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार शहर के स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित चौराखी श्मशान स्थल पर कर दिया गया। इस घटना पर अधिवक्ताओं व सामाजिक-धार्मिंक संगठनों ने शोक सभा का आयोजन कर दुख व्यक्त किया।

शहर के मोहल्ला तगासराय के रहने वाले अधिवक्ता मुकेश त्यागी दो दिन पहले मेरठ में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां पर उनकी कार में खराबी आ गई, जिससे टैक्सी से मेरठ गए थे। मेरठ से वापसी में रात को कार हाईवे किनारे पत्थर के खंभे से टकरा गई। जिससे चालक के साथ ही अधिवक्ता मुकेश त्यागी व उनकी पत्नी अनीता त्यागी घायल हो गए।