हापुड़ में दर्दनाक हादसा, वकील और पत्नी की मौत से परिवार में मचा कोहराम; इलाके में छाया मातम
हापुड़ में एक दुखद घटना में, मेरठ से लौट रहे अधिवक्ता दंपती की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पत्नी की अस्पताल में पहले ही मौत हो गई, और दो दिन बाद अधिवक्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। मेरठ से लौट रहे दंपती की कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पत्थर से टकरा गई। जिसमें अधिवक्ता व उनकी पत्नी को गंभीर हालत में मेरठ में भर्ती कराया गया था। वहां पर उपचार से पहले ही अधिवक्ता की पत्नी की मौत हो गई थी जबकि, दो दिन के उपचार के बाद अधिवक्ता की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार शहर के स्वर्ग आश्रम रोड पर स्थित चौराखी श्मशान स्थल पर कर दिया गया। इस घटना पर अधिवक्ताओं व सामाजिक-धार्मिंक संगठनों ने शोक सभा का आयोजन कर दुख व्यक्त किया।
शहर के मोहल्ला तगासराय के रहने वाले अधिवक्ता मुकेश त्यागी दो दिन पहले मेरठ में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां पर उनकी कार में खराबी आ गई, जिससे टैक्सी से मेरठ गए थे। मेरठ से वापसी में रात को कार हाईवे किनारे पत्थर के खंभे से टकरा गई। जिससे चालक के साथ ही अधिवक्ता मुकेश त्यागी व उनकी पत्नी अनीता त्यागी घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस व राहगीरों ने क्षतिग्रस्त कार से तीनों को बाहर निकाला। जिसके बाद मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उपचार से पहले ही अधिवक्ता मुकेश त्यागी की पत्नी अनीता त्यागी की मौत हो गई। उसके बाद शुक्रवार की दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद अब मुकेश त्यागी ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 24 घंटे के अंदर पति-पत्नी की मौत की खबर से शहर में शोक की लहर दौड़ गई।
राष्ट्रीय सैनिक संस्था हापुड़ के तत्वावधान में जिला कार्यालय पर शोक सभा कर गायत्री मंत्र का जाप किया गया। श्रद्धांजलि देने वालों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष सुमन त्यागी, जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी, जिला सचिव मुकेश प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष मुकेश त्यागी, श्याम वर्मा, युवा कमांड के जिलाध्यक्ष तरूण ध्यानी, उपाध्यक्ष अनिल त्यागी व मोनू आदि शामिल रहे।
