Hapur Accident: दो बाइकों में आमने-सामने की टक्कर, कारोबारी की मौत से परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली देहात क्षेत्र में पुराने दिल्ली हाईवे पर दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें एक बाइक पर सवार कारोबारी को गंभीर हालत में देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

वहीं, दूसरी बाइक पर सवार युवकों के परिजन उनको किसी निजी अस्पताल ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शहर में पुराने दिल्ली हाईवे पर गढ़ मार्ग पर नाले का निर्माण चल रहा है। ऐसे में कुछ दूरी तक दोनों लेन के यातायात को एक साइड से होकर चलाया जा रहा है। रविवार रात करीब आठ बजे मारुति शोरूम के सामने दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इससे दोनों बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।