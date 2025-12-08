Hapur Accident: दो बाइकों में आमने-सामने की टक्कर, कारोबारी की मौत से परिवार में मचा कोहराम
हापुड़ में पुराने दिल्ली हाईवे पर दो बाइक की टक्कर में एक व्यापारी की मौत हो गई। नाले के निर्माण के कारण यातायात एक तरफ से चल रहा था, तभी मारुति शोरूम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली देहात क्षेत्र में पुराने दिल्ली हाईवे पर दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें एक बाइक पर सवार कारोबारी को गंभीर हालत में देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
वहीं, दूसरी बाइक पर सवार युवकों के परिजन उनको किसी निजी अस्पताल ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
शहर में पुराने दिल्ली हाईवे पर गढ़ मार्ग पर नाले का निर्माण चल रहा है। ऐसे में कुछ दूरी तक दोनों लेन के यातायात को एक साइड से होकर चलाया जा रहा है। रविवार रात करीब आठ बजे मारुति शोरूम के सामने दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इससे दोनों बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं, राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक एक बाइक पर सवार दो युवकों को उनके परिजन किसी निजी अस्पताल में लेकर चले गए थे। वहीं शिवनगर के नितिन उर्फ भीम 24 वर्ष वहीं पर घायल अवस्था में पड़ा था। वह लकड़ी का व्यापारी था। पुलिस ने उसको देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
भीमनगर चौकी प्रभारी रामकुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। पुलिस दूसरी बाइक पर सवार भीमनगर के युवकाें के बारे जुटा रही है।
