हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ब्रेजा कार-स्कॉर्पियो में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत और 3 घायल 

जागरण संवाददाता, हापुड़। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर शिवा होटल के सामने शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी सड़क पर आ रही स्कॉर्पियों कार से टकरा गई। हादसे में कार में सवार पांच लोगों में से दो लोगों की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य घायलों को मेरठ के एक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया है।

हादसे के कारण यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। जानकारी के अनुसार मेरठ जनपद के परतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोलन निवासी शाकिब, गुलजार, मुजीब, मौज्जम और मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी इसरार मुरादाबाद की ओर कार में सवार होकर वापस लौट रहे थे।

जैसे ही वह वह बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर शिवा होटल के पास पहुंचे तो चालक कार का संतुलन नहीं बना पाया और कार डिवाइडर पार करते हुए सड़क के दूसरी ओर पहुंचकर स्कॉर्पियों से टक्करा गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकालते हुए पुलिस को सूचना दी।