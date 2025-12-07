हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ब्रेजा कार-स्कॉर्पियो में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत और 3 घायल
हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ब्रेजा और स्कॉर्पियो की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। हादसा तेज गति और लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर शिवा होटल के सामने शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी सड़क पर आ रही स्कॉर्पियों कार से टकरा गई। हादसे में कार में सवार पांच लोगों में से दो लोगों की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य घायलों को मेरठ के एक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया है।
हादसे के कारण यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई। जानकारी के अनुसार मेरठ जनपद के परतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोलन निवासी शाकिब, गुलजार, मुजीब, मौज्जम और मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी इसरार मुरादाबाद की ओर कार में सवार होकर वापस लौट रहे थे।
जैसे ही वह वह बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर शिवा होटल के पास पहुंचे तो चालक कार का संतुलन नहीं बना पाया और कार डिवाइडर पार करते हुए सड़क के दूसरी ओर पहुंचकर स्कॉर्पियों से टक्करा गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से बाहर निकालते हुए पुलिस को सूचना दी।
हादसे की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और कार घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने शाकीब और मौज्जम को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य घायलों को मेरठ के एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्कॉर्पियों सवार किसी अन्य वाहन से उपचार के लिए परिजन को ले गए। जिनके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है।
थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
यह भी पढ़ें- Hapur Accident: दारोगा बोला- पहले अज्ञात वाहन का नंबर दो तब लिखूंगा मुकदमा, SP के आदेश पर केस दर्ज
यह भी पढ़ें- Hapur Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में तीन पुलिसकर्मी घायल
यह भी पढ़ें- Hamirpur Accident: कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, पत्नी की मौत और पति घायल
यह भी पढ़ें- दाहिना हाथ कटकर हुआ अलग, 70 प्रतिशत लिवर डैमेज; हापुड़ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।