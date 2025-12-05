Dehradun: नई कार से मसूरी जा रहे थे घूमने, चालक ने रेलिंग के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी; दोनों बैलून खुले

जागरण संवाददाता, देहरादून: नई कार लेकर मसूरी घूमने जा रहे पर्यटकों की कार माल आफ देहरादून के निकट हादसाग्रस्त हो गई। चालक ने कार को रेलिंग के ऊपर चढ़ा दिया।

बताया जा रहा है कि घटना के समय वाहन चालक नशे में धुत था। हादसे के कारण वाहन सवारों को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया।

यदि वाहन अन्य वाहनों को टक्कर मारती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर वाहन को सीज कर दिया है।

घटना गुरुवार दोपहर तीन बजे की है। हरिद्वार की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार माल आफ देहरादून के निकट रेलिंग पर चढ़ गई। वाहन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि दोनों बैलून खुले गए।

हादसे क बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए और तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी जोगीवाला विजय प्रताप ने चालक सिद्धार्थ से पूछताछ की तो उसने बताया कि दो दिन पहले ही उन्होंने नई नेक्सान कार शोरूम से निकलवाई थी। नई कार से उन्होंने मसूरी घूमने का प्लान बनाया तो वह अपने चाचा रूपेश व भतीजा प्रवीन को साथ लेकर आया।