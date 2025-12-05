Language
    Dehradun: नई कार से मसूरी जा रहे थे घूमने, चालक ने रेलिंग के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी; दोनों बैलून खुले

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:15 AM (IST)

    देहरादून में मसूरी जा रहे पर्यटकों की नई कार माल आफ देहरादून के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नशे में चालक ने गाड़ी रेलिंग पर चढ़ा दी, जिससे बड़ा हादसा टल ...और पढ़ें

    मसूरी घूमने जा रहे पर्यटकों की नई कार माल आफ देहरादून के निकट हादसाग्रस्त हो गई।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: नई कार लेकर मसूरी घूमने जा रहे पर्यटकों की कार माल आफ देहरादून के निकट हादसाग्रस्त हो गई। चालक ने कार को रेलिंग के ऊपर चढ़ा दिया।

    बताया जा रहा है कि घटना के समय वाहन चालक नशे में धुत था। हादसे के कारण वाहन सवारों को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया।

    यदि वाहन अन्य वाहनों को टक्कर मारती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर वाहन को सीज कर दिया है।

    घटना गुरुवार दोपहर तीन बजे की है। हरिद्वार की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार माल आफ देहरादून के निकट रेलिंग पर चढ़ गई। वाहन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि दोनों बैलून खुले गए।

    हादसे क बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए और तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी जोगीवाला विजय प्रताप ने चालक सिद्धार्थ से पूछताछ की तो उसने बताया कि दो दिन पहले ही उन्होंने नई नेक्सान कार शोरूम से निकलवाई थी। नई कार से उन्होंने मसूरी घूमने का प्लान बनाया तो वह अपने चाचा रूपेश व भतीजा प्रवीन को साथ लेकर आया।

    माल आफ देहरादून के निकट उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया, और कार रेलिंग पर चढ़ गई। चौकी प्रभारी विजय प्रताप ने बताया कि आरोपित चालक सिद्धार्थ निवासी सोनीपत, पानीपत को हिरासत में लेते हुए चालान किया गया है वहीं वाहन को सीज कर दिया है।

