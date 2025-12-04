Language
    Hapur Accident: बुलंदशहर मार्ग पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    हापुड़ में बुलंदशहर-हापुड़ मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। सिरोधन बाईपास के पास एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में बुलंदशहर हापुड़ मार्ग फिर एक बार दुर्घटना के चलते खून से लाल हो गया। कपूरपुर थाना क्षेत्र में सिरोधन बाईपास के समीप एक ट्रक ने ट्रेक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई।

    मृतक के पिता ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हापुड़ के रहने वाले आसिक अली ने बताया कि उसका पुत्र इन्सार अली ट्रैक्टर ट्रॉली से सिमेंट की ढुलाई का कार्य करता है। बीती 27 नवंबर की देर शाम को इन्सार बुलंदशहर के सिंक्रदाबाद से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सीमेंट के कट्टे भरकर हापुड़ लौट रहा था। जैसे ही इन्सार अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर बुलंदशहर-हापुड़ रष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरोधन में बाग के सामने पहुंचा तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ़्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इन्सार चालक की सीट से उछलकर ट्रेक्टर के पिछले पहिये के नीचे आ गया।

    मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस की मदद से से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित ने ट्रक की पंजीकरण संख्या पुलिस को देते हुए अज्ञात चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पाण्डेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी।