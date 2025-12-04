Language
    जींद में भीषण सड़क हादसा, बारातियों की कार पेड़ से टकराई, दूल्हे के भाई-भाभी की मौत और 3 घायल

    By Satish Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    जींद-बरवाला मार्ग पर ईंटल खुर्द गांव के पास एक कार दुर्घटना में दूल्हे के भाई और भाभी की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब व ...और पढ़ें

    जींद में भीषण सड़क हादसा, दूल्हे के भाई-भाभी की मौत।

    जागरण संवाददाता, जींद। जींद-बरवाला मार्ग पर ईंटल खुर्द गांव के पास वीरवार सुबह करीब छह बजे एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें दंपती की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। कार में सवार सात माह की बच्ची बच गई।

    यह लोग बरात में शामिल होकर वापस करनाल लौट रहे थे। मृतक दंपती दूल्हे के भाई-भाभी हैं। बरात करनाल जिले के गांव मूनक से हिसार जिले के गांव सुलखनी गई थी। सदर थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गांव मूनक निवासी विजय की बरात बुधवार शाम को सुलखनी गांव गई थी। वीरवार सुबह बरात वापस लौट रही थी। एक कार में दूल्हे विजय का भाई 35 वर्षीय अजय और उसकी पत्नी 30 वर्षीय सोनिया के अलावा उनकी सात महीने की बच्ची, फोटोग्राफर सोनू और उसके दो अन्य साथी थे। कार अजय चला रहा था।

    बरात की कुछ गाड़ियां आगे निकल चुकी थीं, तो कुछ पीछे आ रही थीं। जब अजय की कार ईंटल खुर्द गांव के पास पहुंची तो कार का संतुलन बिगड़ गया। इससे कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें कार सवार बच्ची को छोड़कर सभी लोग घायल हो गए।

    पीछे आ रही दूसरी गाड़ी में सवार लोगों ने उन्हें नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने अजय और सोनिया को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा फोटोग्राफर सोनू और उसके दो अन्य साथियों की गंभीर हालत देख पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया। इस सड़क दुर्घटना में बच्ची सुरक्षित बच गई।