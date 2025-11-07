Language
    यूटीयू की नई कुलपति डा. तृप्ता ठाकुर ने किया पदभार ग्रहण

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) को डा. तृप्ता ठाकुर के रूप में नई कुलपति मिली हैं, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। एक सादे समारोह में उन्होंने कार्यभार संभाला। शिक्षकों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। 

    यूटीयू के निवर्तमान कुलपति प्रो ओंकार सिंह नई कुलपति डा. तृप्ता ठाकुर का स्वागत करते हुए।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून: वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय (यूटीयू) की नई कुलपति डा. तृप्ता ठाकुर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। शुक्रवार को निवर्तमान कुलपति प्रो ओंकार सिंह ने उन्हे यूटीयू के कुलपति का कार्यभार सौंपा।

