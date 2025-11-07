यूटीयू की नई कुलपति डा. तृप्ता ठाकुर ने किया पदभार ग्रहण
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) को डा. तृप्ता ठाकुर के रूप में नई कुलपति मिली हैं, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। एक सादे समारोह में उन्होंने कार्यभार संभाला। शिक्षकों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय (यूटीयू) की नई कुलपति डा. तृप्ता ठाकुर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। शुक्रवार को निवर्तमान कुलपति प्रो ओंकार सिंह ने उन्हे यूटीयू के कुलपति का कार्यभार सौंपा।
