यूटीयू की नई कुलपति डा. तृप्ता ठाकुर ने किया पदभार ग्रहण

राज्य ब्यूरो, देहरादून: वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय (यूटीयू) की नई कुलपति डा. तृप्ता ठाकुर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। शुक्रवार को निवर्तमान कुलपति प्रो ओंकार सिंह ने उन्हे यूटीयू के कुलपति का कार्यभार सौंपा।