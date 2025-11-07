लापरवाही : उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने एक साल बाद जारी किया परीक्षा परिणाम

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की सुस्ती के कारण 2022 बैच के बीएएमएस प्रथम वर्ष की परीक्षा का परिणाम अब एक साल बाद घोषित किया गया है। विवि की यह सुस्ती छात्रों के लिए चिंता का विषय बन गई है। कई छात्रों को फेल या डिटेन कर दिया गया, जबकि उन्हें अब द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करते भी एक साल बीत चुका है।

छात्रों ने विवि की इस लापरवाही को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। शैक्षणिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस तरह की लापरवाही से छात्रों के करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय को विशेष परीक्षा आयोजित कर छात्रों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। छात्र अब सीधे शासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो इसके गंभीर परिणाम उनके भविष्य पर पड़ सकते हैं।