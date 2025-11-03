Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय मूल्यों को विश्वभर में बढ़ावा देने में विशेष योगदान दे रही पतंजलि आयुर्वेद

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:44 PM (IST)

    पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा स्थापित, भारतीय मूल्यों को विश्वभर में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह कंपनी आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता जैसे मूल्यों को अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से फैला रही है। पतंजलि ने आयुर्वेद और योग की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित किया है और 'स्वदेशी' को बढ़ावा देकर पश्चिमी उपभोक्तावाद को चुनौती दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पतंजलि की स्थापना का उद्देश्य आयुर्वेद और योग से जुड़ी प्राचीन परंपराओं को पुनः जीवित करना था। 

    डिजिटल टीम, नई दिल्ली। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा स्थापित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी पतंजलि आयुर्वेद विशेष सांस्कृतिक ताकत के रूप में उभरी है। यह कंपनी भारतीय मूल्यों के वैश्विक प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस ब्रांड के पास खाने-पीने की वस्तुओं से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक मिश्रणों तक का एक विस्तृत उत्पाद संग्रह है, जो न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि को भी दर्शाता है। विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के जरिये, पतंजलि भारतीय मूल्यों जैसे आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता को विश्वभर में फैला रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राचीन भारतीय परंपराओं से पुनः जुड़ाव

    पतंजलि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद और योग से जुड़ी प्राचीन परंपराओं को पुनः जीवित करना था। इस ब्रांड का मुख्य विचार समग्र स्वास्थ्य (holistic wellness) के इर्द-गिर्द घूमता है, जो भारतीय संस्कृति का एक मूलभूत सिद्धांत है। आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति है जो शरीर और मन को प्रकृति के साथ संतुलित करके संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक और हर्बल तत्वों में उपचार की शक्ति होती है, जो आत्मनिर्भर कल्याण के सिद्धांत को मजबूत करती है, जो भारतीय संस्कृति में गहरे से निहित है।

    पतंजलि ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न लाइफस्टाइल के उत्पादों में शामिल करने में सफलता प्राप्त की है। हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण और प्रचार में अग्रणी होने के कारण, पतंजलि ने इस प्राचीन उपचार पद्धति को वैश्विक स्तर पर संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका निभाई है। इस आयुर्वेदिक संबंध ने भारत के मूल्यों को दुनियाभर के उपभोक्ताओं के बीच मजबूती से स्थापित किया है।

    योग और आध्यात्मिकता का योगदान

    योग, जो भारतीय संस्कृति का एक और अभिन्न हिस्सा है, हाल ही में पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ है। बाबा रामदेव ने योग को एक वैश्विक आंदोलन बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। एडिनबर्ग रिसर्च एक्सप्लोरर में प्रकाशित एक अध्ययन में यह दिखाया गया है कि बाबा रामदेव और भारत स्वाभिमान आंदोलन ने योग के माध्यम से हिंदू राष्ट्रीयता को जागरूक किया। पतंजलि का योग से जुड़ाव भारत की आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका है। योग के दार्शनिक सिद्धांत, जो आत्म-जागरूकता, मानसिक शांति और अनुशासन को बढ़ावा देते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य प्रवृत्तियों के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं, जिससे यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक निर्यात बन गया है।

    आत्मनिर्भरता और स्वदेशी मूल्यों का प्रचार

    पतंजलि का एक महत्वपूर्ण योगदान 'स्वदेशी' का प्रचार करना है, जिससे लोग आत्मनिर्भरता अपनाएं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रकाशित एक केस स्टडी में यह बताया गया है कि इस आंदोलन ने लोगों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेशी सामान पर निर्भरता कम करने में मदद की है। यह भारतीय सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान से मेल खाता है, जो स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।

    स्पष्ट रूप से, पतंजलि की सफलता ने इसे भारत की आर्थिक सशक्तता और उपभोक्ता क्षेत्र में ग्लोबल दिग्गजों को चुनौती देने की क्षमता का प्रतीक बना दिया है। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भी पतंजलि और अन्य भारतीय ब्रांडों को खरीदने और बढ़ावा देने में पूरी तरह से समर्थन दिया है।

    वैश्वीकरण और पश्चिमी उपभोक्तावाद को चुनौती देना

    एक ऐसी दुनिया में, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी हैं, पतंजलि ने अपने प्राचीन सिद्धांतों और पारंपरिक दृष्टिकोण के ज़रिये पश्चिमी उपभोक्तावाद(western consumerism) को चुनौती दी है। इस ब्रांड ने पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक व्यापारिक प्रथाओं के साथ सुंदर तरीके से एकजुट किया है, जो भारत की क्षमता और सांस्कृतिक योगदानों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है।

    पतंजलि सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि यह संघर्ष और पहचान की एक कहानी है। उनका व्यवसाय में बढ़ने का विचार न केवल व्यापारिक लाभों से संबंधित था, बल्कि देश की भलाई से भी जुड़ा था। आयुर्वेद, योग, और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को मिलाकर, यह संगठन वैश्विक दर्शकों को हमारे भारतीय मूल्यों और परंपराओं से पुनः जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।