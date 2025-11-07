Language
    रुहेलखंड विवि की मेधावी सूची पर छात्रा का दावा - मुझे होना चाहिए था टापर, परीक्षा नियंत्रण कार्यालय करेगा जांच

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:38 PM (IST)

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय की मेधावी सूची पर एक छात्रा ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसमें उसने बीएससी गृह विज्ञान में अधिक अंक होने का दावा किया है। विश्वविद्यालय ने इस पर निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और छात्रों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर तक का समय दिया है। स्वर्ण पदक खरीदे जा चुके हैं और समारोह की तैयारी चल रही है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई स्नातक और परास्नातक के 93 मेधावियों की सूची पर शुक्रवार को एक छात्रा ने आपत्ति दर्ज कराई। छात्रा ने दावा किया कि बीएससी गृह विज्ञान में उसके अंक अधिक हैं, लेकिन किसी अन्य छात्रा को विवि ने टापर घोषित किया है। पत्र मिलने के बाद निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थी आठ नवंबर को दोपहर 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

    मीडिया सेल प्रभारी डा. अमित सिंह ने बताया, अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय में पुष्प इंस्टीट्यूट, पीलीभीत की छात्रा की ओर से बीएससी गृह विज्ञान विषय के टापर पर आपत्ति दर्ज कराई है। उसने अधिक अंक होने का दावा करते हुए पत्र दिया है। इसे डीएसडब्ल्यू कार्यालय से परीक्षा नियंत्रक के पास भेजा जाएगा, जहां से अंकों का सत्यापन करने के बाद आपत्ति का निस्तारण हो सकेगा।

    गुरुवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में स्नातक-परास्नातक के 93 मेधावियों की सूची जारी की गई थी। वहीं, 111 शोध छात्रों को उनके शोध की उपाधि प्रदान की जाएगी, इन्हें कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल स्वर्ण पदक व शोध उपाधि प्रदान करेंगी। मेधावी सूची विद्यार्थियों को रिकार्ड के अनुसार तैयार की गई है। इस पर दो दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था।

    खरीदे जा चुके स्वर्ण पदक

    विवि की ओर से मेधावियों को दिए जाने वाले स्वर्ण पदक खरीदे जा चुके हैं। अटल सभागार में भी तैयारियां शुरु हो चुकी हैं, वहीं वार्षिक रिपोर्ट के डाटा को ठीक करने का काम किया जा रहा है। प्रूफ रीडिंग के बाद शनिवार को इसे प्रकाशन के लिए भेजे जाने की संभावना है। वहीं, मेधावी सूची फाइनल होने के बाद शनिवार शाम से छात्र-छात्राओं को मेल पर निमंत्रण भेजा जाएगा।