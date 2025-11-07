रुहेलखंड विवि की मेधावी सूची पर छात्रा का दावा - मुझे होना चाहिए था टापर, परीक्षा नियंत्रण कार्यालय करेगा जांच

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई स्नातक और परास्नातक के 93 मेधावियों की सूची पर शुक्रवार को एक छात्रा ने आपत्ति दर्ज कराई। छात्रा ने दावा किया कि बीएससी गृह विज्ञान में उसके अंक अधिक हैं, लेकिन किसी अन्य छात्रा को विवि ने टापर घोषित किया है। पत्र मिलने के बाद निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। विद्यार्थी आठ नवंबर को दोपहर 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

मीडिया सेल प्रभारी डा. अमित सिंह ने बताया, अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) कार्यालय में पुष्प इंस्टीट्यूट, पीलीभीत की छात्रा की ओर से बीएससी गृह विज्ञान विषय के टापर पर आपत्ति दर्ज कराई है। उसने अधिक अंक होने का दावा करते हुए पत्र दिया है। इसे डीएसडब्ल्यू कार्यालय से परीक्षा नियंत्रक के पास भेजा जाएगा, जहां से अंकों का सत्यापन करने के बाद आपत्ति का निस्तारण हो सकेगा।

गुरुवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में स्नातक-परास्नातक के 93 मेधावियों की सूची जारी की गई थी। वहीं, 111 शोध छात्रों को उनके शोध की उपाधि प्रदान की जाएगी, इन्हें कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल स्वर्ण पदक व शोध उपाधि प्रदान करेंगी। मेधावी सूची विद्यार्थियों को रिकार्ड के अनुसार तैयार की गई है। इस पर दो दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था।