Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में आरटीओ का आदेश हवाई, 10 यात्रियों को बैठाकर दौड़ रहे विक्रम

    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:54 AM (IST)

    परिवहन विभाग के आदेश के बावजूद देहरादून में विक्रम चालक मनमानी कर रहे हैं। शहर के विभिन्न रूटों पर विक्रम आठ से 10 यात्रियों को बैठाकर संचालित हो रहे ...और पढ़ें

    Hero Image

    लैंसडाउन चौक पर ओवरलोड एवं चालक सीट पर यात्री बैठकर विक्रम का संचालन करते चालक। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून : एक ओर परिवहन विभाग ने विक्रम को छह यात्रियों में संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विक्रम चालकों पर आरटीओ के आदेश का कोई असर नहीं पड़ा।

    शहर के विभिन्न रूटों पर दौड़ रहे विक्रम आठ से 10 यात्रियों में संचालित किए जा रहे थे। इसके अलावा चालक सीट पर दो-दो यात्री बैठाकर संचालन करते हुए पाए गए। हालांकि परिवहन विभाग विक्रम पर कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहा है।

    बीते सोमवार को आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने विक्रम में छह यात्रियों को संचालित करने का आदेश जारी किया। मंगलवार को शहर के विभिन्न रूटों पर संचालित हो रहे विक्रम की पड़ताल की गई। लेकिन कोई विक्रम चालक ऐसा नहीं मिला। जो आदेश का अनुपालन करते पाया गया हो।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चालक सीट पर दो-दो सवारी बैठाकर भी विक्रम संचालित किए जा रहे थे। सहारनपुर चौक से तहसील चौक की लेफ्ट टर्न पर यात्रियों को बैठाने एवं उतारने का काम किया जा रहा था। जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। चौक -चौराहों पर पार्किंग बनाकर खड़े विक्रम से एंबुलेंस एवं निजी वाहनों को निकलने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    सबसे ज्यादा स्थिति सहारनपुर चौक, रेलवे स्टेशन, प्रिंस चौक, तहसील चौक, लैंसडाउन चौक पर देखने को मिली। यात्रियों की बैठाने की होड़ में विक्रम चालक आरटीओ के आदेश को भी भूल गए।

    आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा आदेश का अनुपालन न करने वाले विक्रम चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेष अभियान को लेकर आरटीओ प्रवर्तन ने तैयारी पूरी कर दी है। पूर्व में भी विक्रम पर सीज की कार्रवाई करने के साथ ही भारी जुर्माना लगाया गया।

    यह भी पढ़ें- लाइसेंस से लेकर परमिट सब कुछ आनलाइन, वाहन और सारथी 4.0 पोर्टल पर उपलब्ध सारी सुविधाओं का उठाएं लाभ

    यह भी पढ़ें- वाहनों की खरीद पर जीएसटी कटौती से देहरादून आरटीओ का राजस्व प्रभावित, बकायेदारों पर सख्ती के निर्देश