देहरादून में आरटीओ का आदेश हवाई, 10 यात्रियों को बैठाकर दौड़ रहे विक्रम

जागरण संवाददाता, देहरादून : एक ओर परिवहन विभाग ने विक्रम को छह यात्रियों में संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विक्रम चालकों पर आरटीओ के आदेश का कोई असर नहीं पड़ा। शहर के विभिन्न रूटों पर दौड़ रहे विक्रम आठ से 10 यात्रियों में संचालित किए जा रहे थे। इसके अलावा चालक सीट पर दो-दो यात्री बैठाकर संचालन करते हुए पाए गए। हालांकि परिवहन विभाग विक्रम पर कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहा है।



बीते सोमवार को आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने विक्रम में छह यात्रियों को संचालित करने का आदेश जारी किया। मंगलवार को शहर के विभिन्न रूटों पर संचालित हो रहे विक्रम की पड़ताल की गई। लेकिन कोई विक्रम चालक ऐसा नहीं मिला। जो आदेश का अनुपालन करते पाया गया हो।

चालक सीट पर दो-दो सवारी बैठाकर भी विक्रम संचालित किए जा रहे थे। सहारनपुर चौक से तहसील चौक की लेफ्ट टर्न पर यात्रियों को बैठाने एवं उतारने का काम किया जा रहा था। जिससे जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। चौक -चौराहों पर पार्किंग बनाकर खड़े विक्रम से एंबुलेंस एवं निजी वाहनों को निकलने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा।