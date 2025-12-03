लाइसेंस से लेकर परमिट सब कुछ आनलाइन, वाहन और सारथी 4.0 पोर्टल पर उपलब्ध सारी सुविधाओं का उठाएं लाभ

जागरण संवाददाता, कानपुर। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), सर्वोदय नगर में परिवहन विभाग से संबंधित कार्य वाहन 4.0 व सारथी 4.0 पोर्टल पर आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया फेसलेस है। आरटीओ व एआरटीओ (प्रशासन) द्वारा वाहनों का पंजीयन, पुन: पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, वाहन ट्रांसफर, वाहन परमिट, वाहन फिटनेस व चालक अनुज्ञप्ति का कार्य वाहनस्वामी एवं आवेदक द्वारा सरकारी शुल्क आनलाइन जमा किए जाने के बाद ही कार्य किया जाता है।