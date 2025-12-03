Language
    लाइसेंस से लेकर परमिट सब कुछ आनलाइन, वाहन और सारथी 4.0 पोर्टल पर उपलब्ध सारी सुविधाओं का उठाएं लाभ

    By Vivek Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    अब ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट ऑनलाइन प्राप्त करें! वाहन और सारथी 4.0 पोर्टल से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, नवीनीकरण, परमिट और वाहन पंजीकरण जैसी कई सुविधा ...और पढ़ें

    दैनिक जागरण कार्यालय में प्रश्न पहर में पाठकों के सवालों का जवाब देते परिवहन विभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राकेन्द्र कुमार सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), सर्वोदय नगर में परिवहन विभाग से संबंधित कार्य वाहन 4.0 व सारथी 4.0 पोर्टल पर आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया फेसलेस है। आरटीओ व एआरटीओ (प्रशासन) द्वारा वाहनों का पंजीयन, पुन: पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, वाहन ट्रांसफर, वाहन परमिट, वाहन फिटनेस व चालक अनुज्ञप्ति का कार्य वाहनस्वामी एवं आवेदक द्वारा सरकारी शुल्क आनलाइन जमा किए जाने के बाद ही कार्य किया जाता है।

    विभाग ने वाहन संबंधी सभी कार्य आनलाइन पूरा करने की सुविधा दी है। आवेदक आरटीओ के बाहर घूमने वाले कारीगरों के चक्कर में न पड़े। आनलाइन सुविधा का लाभ लेकर अपने कार्य त्वरित कराएं। ये जानकारी बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्न पहर में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राकेन्द्र कुमार सिंह ने पाठकों के सवालों के जवाब में दी। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :::::

     

    • कल्याणपुर मार्ग पर छोटे, मध्यम और भारी वाहनों की तेज रोशनी परेशान करती है। कार्यवाही नहीं होती है ? एसके पांडेय, कल्याणपुर।
    • एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वाहनों के चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग और यातायात पुलिस चालान करती है। प्रवर्तन टीम से कहकर कल्याणपुर मार्ग पर जांच अभियान चलवाया जाएगा।

     



    • वाहन की पंजीयन वैधता खत्म होने वाली है। क्या पुन: पंजीयन हो सकता है ? अहमद खान, जहानाबाद।
    • 15 साल तक वाहन का पंजीयन वैध होता है। इसके बाद पांच साल के लिए पुन: पंजीयन कराया जा सकता है।

     

     

     

    • ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, इसकी प्रक्रिया क्या है ? पुष्कर यादव, उत्तरीपुरा बिल्हौर।
    • ड्राइविंग के लिए लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया आनलाइन है। आवेदक किसी भी जनसुविधा केंद्र में या खुद के कंप्यूटर और मोबाइल से परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर आवेदन करके टेस्ट दें। पास करके लर्निंग लर्निग लाइसेंस पा सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस की फीस 350 रुपये है। स्थायी लाइसेंस की फीस एक हजार रुपये है।

     

     

     

    • दोपहिया वाहन के लाइसेंस के लिए सितंबर में नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, अब तक नहीं मिला है ? विमलेश कुमार पांडेय, रामादेवी।
    • ड्राइविंग लाइसेंस यदि रिन्यूअल हो गया है तो उसका प्रिंटआउट निकालकर वाहन चला सकते हैं। वाहन का चालान नहीं होगा। नेशनल रजिस्टर या सारथी पोर्टल पर वैधता की तिथि उपलब्ध रहती है। फिर भी स्मार्ट कार्ड लाइसेंस नहीं मिला है तो आरटीओ कार्यालय में आकर चेक करा लें।

     

     

     

    • आटो रिक्शा को फिटनेस टेस्ट में फेल किया जा रहा है ? जयप्रकाश तिवारी, बर्रा एक।
    • आटोमेटेड व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन में वाहन ले जाना होगा। बिठूर स्थित स्टेशन में फिटनेस में पास होने के बाद गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। यदि सेंटर से संबंधित कोई शिकायत है तो आरटीओ में लिखित शिकायत दें, जांच कराएंगे।

     

     

     

    • डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन किया था, अब तक नहीं मिला है ? गोविंद मनचंदा, स्वरूप नगर।
    • डुप्लीकेट डीएल के लिए आनलाइन आवेदन करने के बाद बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाता है। यदि अड़चन आ रही है तो आवेदन के साथ दिए गए प्रमाणपत्र लेकर आरटीओ कार्यालय में आएं। समाधान कराया जाएगा।

     

     

     

    • डिलीवरी वैन का पुन: पंजीयन हो सकता है ? अवधेश कुमार शर्मा, आवास विकास नंबर तीन, पनकी।
    • वैन की पंजीयन वैधता खत्म होने से पहले फिटनेस टेस्ट कराकर सर्टिफिकेट ले लीजिए। वाहन चलता रहेगा।

     

     

     

    • आटो फिटनेस कराने में समस्या आ रही है ? अनिल कुमार, नौबस्ता।
    • कानपुर नगर की गाड़ी का फिटनेस टेस्ट बिठूर चौबेपुर मार्ग पर स्थित किशुनपुर गांव में स्थित सरकार से अधिकृत एटीएस में हो रहा है। अब आटोमेटिक मशीनों से वाहन की फिटनेस जांची जाती है।

     

     

     

    • वर्ष 2017 से वाहन चला रहे हैं, अब तक डीलर प्वाइंट से आरसी नहीं मिली है ? मनीष, गोविंद नगर
    • वाहन संबंधी दस्तावेज लेकर आरटीओ कार्यालय आएं। संबंधित पटल पर चेक करा लेंगे।

     

     

     

    • लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था, अब तक नहीं मिला है ? अजमेर सिंह, डी ब्लाक, पनकी।
    • स्मार्ट चिप आधारित लाइसेंस कार्ड एनआइसी, लखनऊ से जारी होता है। आरटीओ कार्यालय में आधार कार्ड लेकर आइए, अपडेट पता करा लेंगे।

     

     

     

    • एटीएस, बिठूर में ज्यादा शुल्क मांगा जा रहा है ? अजय मिश्रा, बारादेवी
    • वाहन में यदि कमी है तो मशीन रिजेक्ट कर देती है। फिर भी आप लिखित शिकायत आरटीओ कार्यालय में दीजिए। जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी।

     

     

     

    • बाइक की पंजीयन अवधि खत्म होने वाली है। पुन: पंजीयन हो जाएगा क्या ? विशाल चतुर्वेदी, कल्याणपुर
    • 10 प्रतिशत ग्रीन टैक्स और पुन: पंजीयन का निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करके पुन: पंजीयन करा सकते हैं।

     



    • डीएल 13 नवंबर 2024 तक वैध था। अब नवीनीकरण की क्या प्रक्रिया रहेगी ? अचल कुमार तिवारी, शास्त्री नगर
    • सारथी पोर्टल पर डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हुए निर्धारित शुल्क व विलंब शुल्क जमा करके प्रक्रिया पूरी करें। आरटीओ कार्यालय में जाकर बायोमीट्रिक सत्यापन करा लें। इसके बाद नवीनीकरण लाइसेंस पाने के हकदार होंगे।