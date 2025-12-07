वाहनों की खरीद पर जीएसटी कटौती से देहरादून आरटीओ का राजस्व प्रभावित, बकायेदारों पर सख्ती के निर्देश

जागरण संवाददाता, देहरादून। चार पहिया एवं दोपहिया वाहनों की खरीद में जीएसटी दरें कम होने से देहरादून परिवहन कार्यालय के राजस्व में 40 करोड़ की कमी आई है। लक्ष्य के सापेक्ष देहरादून संभाग 82 प्रतिशत राजस्व ही वसूल पाया।

इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में 8.5 करोड़ के राजस्व में कमी आई है। जबकि ऋषिकेश एवं विकासनगर आरटीओ कार्यालय में 90 प्रतिशत, टिहरी, उत्तरकाशी, रुड़की आरटीओ एवं एआरटीओ कार्यालय के राजस्व में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

राजस्व एवं चारधाम यात्रा पर हुई बैठक

शनिवार को आरटीओ कार्यालय देहरादून में राजस्व को लेकर देहरादून संभाग की ओर से राजस्व एवं चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की गई। एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र ने ई व्हीकल, बीएच सीरीज वाहन पंजीयन बढ़ोतरी पर स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वाहनों के जीएसटी दरों में छूट के बाद 37 हजार वाहनों के पंजीकरण हुए हैं।