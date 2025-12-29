दून विश्वविद्यालय का छठा दीक्षा समारोह, राज्यपाल ने 42 मेधावियों को गोल्ड मेडल से किया सम्मानित

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: दून विश्वविद्यालय के छठे दीक्षा समारोह में सोमवार को वर्ष 2024 के स्नातक 484, स्नातकोत्तर 241 एवं पीएचडी के 13 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने 42 मेधावियों को गोल्डमेडल से सम्मानित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विश्वविद्यालय के स्कूल आफ डिजाइन, स्कूल आफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्कूल आफ लैंग्वेज, स्कूल आफ मैनेजमेंट, स्कूल आफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, स्कूल आफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल आफ़ सोशल साइंस, स्कूल आफ़ बायोलाजिकल साइंस, स्कूल आफ़ टेक्नोलाजी एवं डॉ. नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र में अध्ययनरत विभिन्न पाठ्यक्रमों के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के कुल 738 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई।

दीक्षा समारोह में आइआइटी मुंबई के प्रो. गणेश रामकृष्णन दीक्षा संबोधन को संबोधित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रो. गणेश रामकृष्णन भारत के सुप्रसिद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह हर वर्ष किसी अंतरराष्ट्रीय समसामयिक विषय पर केंद्रित होता है और दीक्षा समारोह में उस विषय के विद्वान को दीक्षा संबोधन के लिए आमंत्रित किया जाता है।

इस वर्ष के दीक्षा समारोह का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस) है। प्रो. गणेश रामकृष्णन इस विषय के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विज्ञानी हैं, जिनकी उपस्थिति विद्यार्थियों को नवाचार और प्रौद्योगिकी की दिशा में प्रेरित कर रही है।