कासगंज की बेटी डॉ. दीक्षा को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित, एमडी फार्माकोलाजी परीक्षा में पाए सर्वाेच्च अंक

जागरण संवाददाता, कासगंज। जिले की बेटी ने चिकित्सीय क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने किंग जार्ज मेडीकल यूनिवर्सिटी में एमडी फार्माकोलाजी परीक्षा में सर्वाेच्च अंक प्राप्त किए हैं। उन्हें प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह के दौरान गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। सम्मान के बाद से उनके स्वजन को बधाइ देने वालाें का ताता लगा हुआ है।

कस्बा सिढ़पुरा के निवासी डा. प्रकाश गुप्ता की पुत्री डॉ. दीक्षा वर्तमान में राज कोल्ड स्टोरेज के सामने श्रीगणेश कॉलोनी में निवास कर रही हैं। वे किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। उन्होंने एमडी फार्माकोलाजी की परीक्षा 2025 में यूनिवर्सिटी टाप की है। सर्वाेच्च अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। शनिवार की सुबह केजीएमयू के दीक्षांत समारोह का परिसर में ही आयोजन हुआ। जिसमें राज्यपाल के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उपस्थित रहे।