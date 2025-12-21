Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कासगंज की बेटी डॉ. दीक्षा को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित, एमडी फार्माकोलाजी परीक्षा में पाए सर्वाेच्च अंक

    By Suman Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:42 PM (IST)

    कासगंज की बेटी डा. दीक्षा ने किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमडी फार्माकोलाजी परीक्षा में सर्वाेच्च अंक प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    दीक्षा को राज्यपाल ने सम्मानित किया।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। जिले की बेटी ने चिकित्सीय क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने किंग जार्ज मेडीकल यूनिवर्सिटी में एमडी फार्माकोलाजी परीक्षा में सर्वाेच्च अंक प्राप्त किए हैं। उन्हें प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह के दौरान गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। सम्मान के बाद से उनके स्वजन को बधाइ देने वालाें का ताता लगा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केजीएमयू में एमडी (फार्माकोलाजी) परीक्षा में प्राप्त किए सर्वाेच्च अंक


    कस्बा सिढ़पुरा के निवासी डा. प्रकाश गुप्ता की पुत्री डॉ. दीक्षा वर्तमान में राज कोल्ड स्टोरेज के सामने श्रीगणेश कॉलोनी में निवास कर रही हैं। वे किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। उन्होंने एमडी फार्माकोलाजी की परीक्षा 2025 में यूनिवर्सिटी टाप की है। सर्वाेच्च अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्हें राज्यपाल द्वारा गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। शनिवार की सुबह केजीएमयू के दीक्षांत समारोह का परिसर में ही आयोजन हुआ। जिसमें राज्यपाल के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उपस्थित रहे।


    सिढ़पुरा की डॉ. दीक्षा को बधाई देने वालों का लगा ताता

    मेडल के साथ दीक्षा को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इनकी इस उपलब्धि ने जिले का गौरव बढ़ाया है। इनके चाचा योगेश गुप्ता और डा. विकास गुप्ता को बधाई देने वालों का ताला लगा हुआ है। बधाई देने वालों में डॉ. ज्ञान प्रकाश गुप्ता, डॉ. पवन साहू, डॉ. लाइक अली, भाजपा नेता दिनकर राव चतुर्वेदी, अनीता उपाध्याय, नवल कुलश्रेष्ठ, सुरेश वार्ष्णेय, जितेंद्र वार्ष्णेय, मोहम्मद फारूक, विनय राज पन्नू, अमित वार्ष्णेय, रामानंदन वार्ष्णेय आदि प्रमुख हैं।