दून में मुस्लिम युवक हिंदू नाम से चला रहा था सैलून, क्यूआर कोड ने खोली पहचान; बजरंग दल ने बंद कराई दुकान

जागरण संवाददाता, देहरादून: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जीएमएस रोड पर लक्की हेयर ड्रेसर नाम की दुकान को जबरन बंद करवा दिया। कार्यकर्ताओं ने सैलून के बाहर लगे पोस्टर फाड़ दिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सैलून का संचालन मुस्लिम समुदाय का युवक कर रहा है, जबकि सैलून हिंदू नाम पर है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि सैलून खोला तो फिर विरोध करेंगे। बता दें कि सैलून पर लगे क्यूआर कोड स्कैन करने से युवक की पहचान पता चली।

दो दिन पूर्व ही शिमला बाईपास स्थित एक गेस्ट हाउस में नाबालिग के साथ मुस्लिम युवक को पकड़ा गया। युवक को पुलिस के हवाले किया। इस घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता सक्रिय हैं। सैलून पर बोर्ड लक्की का कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जीएमएस रोड पर हिंदू नाम से सैलून चल रहा है। जिसका संचालन मुस्लिम युवक करता है, जबकि उसने सैलून पर बोर्ड लक्की नाम से लगाया है।