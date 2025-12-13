Language
    दून में मुस्लिम युवक हिंदू नाम से चला रहा था सैलून, क्यूआर कोड ने खोली पहचान; बजरंग दल ने बंद कराई दुकान

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    देहरादून में एक मुस्लिम युवक हिंदू नाम से सैलून चला रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया और दुकान को बंद करा दिया। कार्यकर्ताओं का ...और पढ़ें

    Hero Image

    जीएमएस रोड पर नाम सैलून की दुकान का बद कराते बजरंग दल कार्यकर्ता। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जीएमएस रोड पर लक्की हेयर ड्रेसर नाम की दुकान को जबरन बंद करवा दिया। कार्यकर्ताओं ने सैलून के बाहर लगे पोस्टर फाड़ दिए।

    कार्यकर्ताओं ने कहा कि सैलून का संचालन मुस्लिम समुदाय का युवक कर रहा है, जबकि सैलून हिंदू नाम पर है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि सैलून खोला तो फिर विरोध करेंगे। बता दें कि सैलून पर लगे क्यूआर कोड स्कैन करने से युवक की पहचान पता चली। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो दिन पूर्व ही शिमला बाईपास स्थित एक गेस्ट हाउस में नाबालिग के साथ मुस्लिम युवक को पकड़ा गया। युवक को पुलिस के हवाले किया। इस घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता सक्रिय हैं।

    सैलून पर बोर्ड लक्की का

    कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जीएमएस रोड पर हिंदू नाम से सैलून चल रहा है। जिसका संचालन मुस्लिम युवक करता है, जबकि उसने सैलून पर बोर्ड लक्की नाम से लगाया है।

    क्यूआर कोड से खुला राज

    कार्यकर्ताओं ने सैलून पर पहुंचकर क्यूआर कोड स्कैन किया तो उसमें मुस्लिम युवक का नाम आया। युवक ने अपने कानों में बालियां भी डाली हुई थी। इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने दुकान के बाहर लगे बोर्ड को उखाड़ फेंका और सैलून बंद करा दिया।

