यमुनानगर में सैलून संचालिका दो युवतियों ने किशोरी को बहला कर युवक के साथ भेजा, आरोपी ने किया रेप

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सेक्टर-17 थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर ले गया। आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि सैलून चलाने वाली प्रीति और सुरभि नाम की दो युवतियां भी इसमें शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने ही किशोरी को बहला फुसलाकर सैलून में बुलाया। जहां आरोपित ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसे अपने साथ करनाल लेकर गया। जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया। मामले में तीनों आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी बेटी सैलून में काम सीखने के लिए जाती थी। वहीं, पर उसे प्रीति व सुरभि ने बहला फुसला लिया। उस पर गलत काम करने का दबाव बनाया। इस दौरान प्रतीक नाम के युवक ने बेटी के साथ संबंध भी बनाए।