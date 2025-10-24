Language
    यमुनानगर में सैलून संचालिका दो युवतियों ने किशोरी को बहला कर युवक के साथ भेजा, आरोपी ने किया रेप

    By Avneesh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:53 AM (IST)

    यमुनानगर में15 वर्षीय किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर ले गया। आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि सैलून चलाने वाली प्रीति और सुरभि नाम की दो युवतियां भी इसमें शामिल हैं। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    सैलून संचालिका ने किशोरी को बहला युवक के साथ भेजा, किया दुष्कर्म

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सेक्टर-17 थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर ले गया। आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि सैलून चलाने वाली प्रीति और सुरभि नाम की दो युवतियां भी इसमें शामिल हैं।

    उन्होंने ही किशोरी को बहला फुसलाकर सैलून में बुलाया। जहां आरोपित ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसे अपने साथ करनाल लेकर गया। जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया। मामले में तीनों आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

    पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी बेटी सैलून में काम सीखने के लिए जाती थी। वहीं, पर उसे प्रीति व सुरभि ने बहला फुसला लिया। उस पर गलत काम करने का दबाव बनाया। इस दौरान प्रतीक नाम के युवक ने बेटी के साथ संबंध भी बनाए।

    बाद में वह उसे अपने साथ करनाल लेकर गया। दस अक्टूबर को जब बेटी वापस नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू की। पुलिस ने उसे करनाल से बरामद किया। जिसके बाद बेटी ने गलत काम के बारे में बताया।