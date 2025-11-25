जालंधर में सैलून में काम करने वाली महिला के साथ गैंगरेप, मालिक समेत दो साथियों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, जालंधर। छोटी बारादरी में स्थित गोल्डन स्टार सैलून में काम किए रखी महिला से मालिक ने साथियों सहित दुष्कर्म कर दिया। महिला ने विरोध किया लेकिन वह खुद को बचा नहीं पाई। आरोपितों ने महिला को खुद के साथ हुई घटना पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव जलालाबाद फाजिल्का की रहने वाली महिला ने शिकायत थाना सात की पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जलालाबाद फाजिल्का की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पति से तलाक लेने के बाद अपने बेटे रोशन प्रिंस के साथ लेकर काम के सिलसिले में जालंधर आई थी।

वह अपने गांव की रहने वाली सहेली सिमरन से मिली, जिसने उसे छोटी बारादरी में गोल्डन स्टार सैलून के मालिक से मिलवाया। मालिक ने सैलून 10 हजार रुपये महीने सैलरी देने का कहकर सैलून में सफाई के लिए रख लिया और रहने खाने का प्रबंध सैलून में ही करवा दिया।

वह रविवार रात करीब 10 बजे वह सैलून में सो रही थी कि उसी दौरान सैलून मालिक दो साथियों के साथ आया। वह न सैलून मालिक का नाम जानती थी और न ही उसके साथ आए दो दोस्तों को। उसने आरोप लगाए कि सैलून मालिक ने दोनों साथियों सहित उसे पकड़ कर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उसने विरोध भी किया लेकिन वह अपने आप को पता नहीं सकी।