Dehradun: रायवाला में सेना की स्कार्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी, चार सैन्यकर्मी हुए घायल

संवाद सूत्र, जागरण रायवाला (देहरादून) : हरिद्वार से देहरादून की तरफ जा रही सेना की स्कार्पियो गाड़ी शनिवार रात सड़क किनारे खड़े सीमेंट कंक्रीट मिक्सर वाहन (कैप्शूल ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में वाहन में सवार चार सैन्य कर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है।

हादसा रात करीब 10 बजे का पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार रात्रि करीब सवा 10 बजे की है। हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग पर सत्यनारायण मंदिर रायवाला के पास हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली रायवाला से पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

एम्स ऋषिकेश में कराया भर्ती पुलिस ने हादसे में बुरी तरह घायल चार सैन्य कर्मियों को आपातकालीन चिकित्सा सेवा वाहन 108 की मदद से एम्स ऋषिकेश भिजवाया। साथ ही घटना की सूचना रायवाला कैंट में मिलिट्री पुलिस को दी। जिसके बाद सेना रायवाला कैंट से सेना पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए।