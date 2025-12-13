उन्नाव में दर्दनाक हादसा: डंपर की टक्कर से ऑटो सवार तीन लोगों की मौत, चालक समेत पांच घायल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। अजगैन-मोहान मार्ग पर बाइक सवार को ओवरटेक करने की कोशिश में तेज रफ्तार डंपर ने आटो को टक्कर मार दी। हादसे में आटो में बैठी तीन सवारियों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अजगैन क्षेत्र में आटो चालक सात सवारियां लेकर अजगैन से मोहान की ओर जा रहा था। शनिवार सुबह 8:30 बजे के करीब मकूर गांव में स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने लगभग 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे डंपर ने सामने से आटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी आटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।