उन्नाव में दर्दनाक हादसा: डंपर की टक्कर से ऑटो सवार तीन लोगों की मौत, चालक समेत पांच घायल
जागरण संवाददाता, उन्नाव। अजगैन-मोहान मार्ग पर बाइक सवार को ओवरटेक करने की कोशिश में तेज रफ्तार डंपर ने आटो को टक्कर मार दी। हादसे में आटो में बैठी तीन सवारियों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए।
अजगैन क्षेत्र में आटो चालक सात सवारियां लेकर अजगैन से मोहान की ओर जा रहा था। शनिवार सुबह 8:30 बजे के करीब मकूर गांव में स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने लगभग 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे डंपर ने सामने से आटो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी आटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
ऑटो में बैठे 60 वर्षीय पुत्तीलाल लोधी, 45 वर्षीय रमाशंकर निवासी मद्दूखेड़ा अजगैन व एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। चालक समेत पांच सवारी गंभीर घायल हो गईं। ग्रामीणों के अनुसार डंपर मोहान की ओर से आ रहा था। आमने-सामने हुई टक्कर के बाद सभी आटो में ही फंस गए।
डंपर चालक फरार हो गया। 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस ने सभी को किसी तरह बाहर निकालकर सीएचसी नवाबगंज में भर्ती कराया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस दौरान एक घंटे यातायात बाधित रहा। एएसपी साउथ प्रेमचंद्र ने हादसे की जानकारी ली। एएसपी ने बताया कि डंपर चालक की तलाश की जा रही है।
