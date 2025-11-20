नवजात के शव को नोच रहे थे कुत्ते, धड़ से नीचे का हिस्सा था गायब; पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा

कोतवाली सहसपुर के वरिष्ठ उप निरीक्षक विकास रावत ने बताया कि 19 नवंबर को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि टीचर्स कालोनी सहसपुर के पास कुछ जानवर एक मानव बच्चे के शव को कालोनी में लाए हैं। जिसको जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है।

शव को कुत्ते नोच रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शरीर का ऊपरी हिस्सा बरामद किया था। धड़ से नीचे का हिस्सा मौके पर नहीं मिला।

जागरण संवाददाता, विकासनगर: सहसपुर स्थित टीचर्स कालोनी के पास मिले नवजात के शव के मामले में सहसपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां टीचर्स कालोनी में शिव मंदिर के सामने जाने वाली रोड पर आगे करीब 600 मीटर पर खाली प्लाट में छोटी झाड़ियां में एक नवजात शिशु का शरीर ऊपर का हिस्सा मिला।

आसपास कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि यहां पर यह नवजात के आधे शरीर को कुत्ता लेकर आया है। कहां से लाया, यह जानकारी उन्हें नहीं है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई।

उप निरीक्षक विजय थपलियाल ने पंचायतनामा कार्रवाई की। नवजात के शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी विकासनगर में रखवाया गया। एसएसआई के अनुसार कोतवाली सहसपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

