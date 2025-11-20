Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवजात के शव को नोच रहे थे कुत्ते, धड़ से नीचे का हिस्सा था गायब; पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा

    By Rajesh Panwar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:21 PM (IST)

    विकासनगर के सहसपुर में टीचर्स कालोनी के पास एक नवजात शिशु का शव मिला। कुत्तों द्वारा नोचे जा रहे शव का ऊपरी हिस्सा ही बरामद हुआ। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुत्तों ने शव को कालोनी में लाया था, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे उसे कहां से लाए। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, विकासनगर: सहसपुर स्थित टीचर्स कालोनी के पास मिले नवजात के शव के मामले में सहसपुर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    शव को कुत्ते नोच रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शरीर का ऊपरी हिस्सा बरामद किया था। धड़ से नीचे का हिस्सा मौके पर नहीं मिला।

    कोतवाली सहसपुर के वरिष्ठ उप निरीक्षक विकास रावत ने बताया कि 19 नवंबर को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि टीचर्स कालोनी सहसपुर के पास कुछ जानवर एक मानव बच्चे के शव को कालोनी में लाए हैं। जिसको जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां टीचर्स कालोनी में शिव मंदिर के सामने जाने वाली रोड पर आगे करीब 600 मीटर पर खाली प्लाट में छोटी झाड़ियां में एक नवजात शिशु का शरीर ऊपर का हिस्सा मिला।

    आसपास कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि यहां पर यह नवजात के आधे शरीर को कुत्ता लेकर आया है। कहां से लाया, यह जानकारी उन्हें नहीं है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई।

    उप निरीक्षक विजय थपलियाल ने पंचायतनामा कार्रवाई की। नवजात के शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी विकासनगर में रखवाया गया। एसएसआई के अनुसार कोतवाली सहसपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

    यह भी पढ़ें- कानपुर में मानवता कलंकित! पार्क में कुत्ता जबड़े में दबाए घूम रहा था नवजात का शव, गायब था सिर और दोनों हाथ

    यह भी पढ़ें- मां, आप बेबस थीं या कोई और बात थी... मेरा क्या कुसूर था, कचरे में मिली नवजात बच्ची; बाह में मानवता शर्मसार