मां, आप बेबस थीं या कोई और बात थी... मेरा क्या कुसूर था, कचरे में मिली नवजात बच्ची; बाह में मानवता शर्मसार

संवाद सूत्र, जागरण-बाह। मां, आप बेबस थीं या कोई और बात थी...। मेरा क्या कुसूर था...। नौ महीने तक कोख में रखकर दर्द सहने वाली मां मैं अभी अपनी आंखें भी न खोल पाई थी कि आपने मुझे ममता से दूर कर दिया। मुझे कोई शिकवा नहीं, बस बेचैन हूं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। यह गुहार शायद उस नवजात बच्ची की है, जो सोमवार दोपहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कचरे के ढेर में मिली। मानवता को शर्मसार करने वाला यह वाकया जिसने भी सुना, हैरान रह गया।

बाह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कचरे के ढेर में मिली नवजात बच्ची बाह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार दोपहर 1:30 बजे स्टोर रूम और सुलभ शौचालय के पास कचरे के ढेर में नवजात बच्ची बिलखते हुए मिली। आवाज सुन लघुशंका को गए लोग चौंक पड़े। कचरे में बच्ची को देख आसपास भीड़ लग गई। स्टाफ पहुंचा और बच्ची को तुरंत अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया। सूचना पर सीएचसी अधीक्षक डा. जितेंद्र वर्मा पहुंच गए। चेकअप के बाद उन्होंने बताया कि नवजात हाल ही में जन्मी है, बमुश्किल दो-तीन घंटे पहले। बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसकी सूचना पुलिस और चाइल्ड यूनिट के सदस्यों को दी गई है।