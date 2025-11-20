Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में मानवता कलंकित! पार्क में कुत्ता जबड़े में दबाए घूम रहा था नवजात का शव, गायब था सिर और दोनों हाथ

    By Surjeet TiwariEdited By: Anurag Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    कानपुर के बसंत विहार फ्रेंड्स पार्क में एक नवजात शिशु का शव मिला। इसे एक आवारा कुत्ता मुंह में दबाकर लाया था। बच्चे के हाथ और सिर गायब थे। पुलिस को सूचना दी गई, और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। एक पार्क में कुत्ता नवजात के शव को जबड़े में दबाए लिए जा रहा था। नवजात के शव का न सिर था न दोनों हाथ। आशंका है कि नवजात को किसी ने कूड़े में फेंका होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के बसंत विहार स्थित फ्रेंड्स पार्क में गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे एक नवजात शिशु (लड़का) का शव  मिला। उसे एक आवारा कुत्ता मुंह मे दबाकर वहां पहुंचा था। इस नवजात के दोनों हाथ और एक सिर नहीं था।  आशंका है कि यहां से कुछ  मीटर दूर स्थित कूड़ाघर पर बच्चे को कोई फेंक गया होगा। जहां से आवारा कुत्ता  कपड़ा सहित लेकर पार्क जा पहुंचा था। यह देख पार्क के सामने रहने वाले अर्पित त्रिवेदी व अन्य  लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद वाहन मौके पर हनुमंत विहार  थाना प्रभारी राजीव सिंह भी पहुंचे । उन्होंने शव का पंचनामा भर  पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजीव सिंह ने बताया कि शव कपड़े पर लिपटा हुआ था , उसके दोनों पैर में ऊनी मोजे थे। उसके दोनों हाथ और सिर नहीं था। कपड़ों में वीगो मिला है। जिससे किसी अस्पताल में ही जन्म होने का अनुमान है । मामले की सीसी फुटेज देखकर जानकारी जुटाई जाएगी।