राजपुर से दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा शुरू, देना होगा 30 रुपये अतिरिक्त किराया
देहरादून से दिल्ली के लिए राजपुर से सीधी बस सेवा शुरू हो गई है जिसमें 30 रुपये अतिरिक्त किराया लगेगा। यह बस सेवा राजपुर बाजार से रात 9 बजे चलेगी। दून-कटरा वोल्वो का किराया भी घटाकर 1357 रुपये कर दिया गया है। परिवहन निगम के अधिकारियों को मार्गों पर बसों की चेकिंग के आदेश दिए गए हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके।
जागरण संवाददाता, देहरादून। परिवहन निगम ने प्रेमनगर व कालसी की तर्ज पर अब राजपुर से भी दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। शुक्रवार से संचालित इस बस में यात्रियों को दिल्ली के लिए केवल 30 रुपये अतिरिक्त किराया देना होगा। बस में राजपुर से दिल्ली के अतिरिक्त आइएसबीटी तक आने वाले यात्री भी इतना ही किराया देकर आ सकेंगे।
परिवहन निगम के ग्रामीण डिपो के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि राजपुर बाजार से दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा नियमित रात्रि नौ बजे चलेगी और आइएसबीटी से इसके चलने का समय रात साढ़े दस बजे रहेगा।
दिल्ली कश्मीरी गेट आइएसबीटी से राजपुर के लिए बस रात्रि आठ बजे चलेगी। साधारण बस में दून से दिल्ली तक का किराया 420 रुपये है, लेकिन राजपुर से दिल्ली तक का किराया 450 रुपये रहेगा। शुक्रवार से बस का संचालन शुरू कर दिया गया है।
सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि निगम यात्री सुविधा के दृष्टिगत शहर के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से भी भविष्य में दिल्ली के लिए बसों के संचालन की योजना बना रहा है। जिस क्षेत्र से यात्री संख्या अधिक होगी, वहां परीक्षण के बाद बस संचालन का निर्णय लिया जाएगा।
दून-कटरा वोल्वो का किराया हुआ 1357 रुपये
परिवहन निगम ने नवरात्र के अवसर पर वैष्णों देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत देते हुए दून-कटरा सुपर डीलक्स वोल्वो बसों का किराया घटाकर 1357 रुपये कर दिया है। सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि पहले इस बस का किराया 1689 रुपये था, जिसमें 341 रुपये की कटौती की गई है।
आज और कल मार्ग पर रहेंगे सभी अधिकारी
परिवहन निगम मुख्यालय ने शनिवार व रविवार को सभी अधिकारियों को मार्गों पर बसों की चेकिंग करने और यात्रियों की संख्या का फीडबैक लेने के आदेश दिए हैं। महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह की ओर से दिए गए आदेश में समस्त मंडल प्रबंधक संचालन व तकनीकी और सभी डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को यात्रियों की संख्या व सुविधा के अनुसार बसों को मार्गों पर भेजने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही यह बसों की चेकिंग का कार्य भी करेंगे। मार्ग पर कितनी बसें संचालित हुई और कितने समय अंतराल में चली, इसकी रिपोर्ट भी निगम मुख्यालय को देनी होगी। दिल्ली से आने-जाने वाली बसों में दोनों तरफ आइएसबीटी या फिर बस अड्डों से कुल कितने यात्री सवार थे और मार्ग में कितने बैठे, इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। हर दो घंटे में चेकिंग की रिपोर्ट को मुख्यालय के वाट्सअप ग्रुप पर भेजना होगा। बाईपास पर संचालित बसों की जानकारी भी देनी होगी।
