आधार कार्ड में है गलती तो नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, देहरादून में इन जगहों पर लग रहा शिविर

देहरादून में आधार कार्ड सुधार और जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब CSC सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डाक विभाग आधार शिविरों में मौके पर ही समस्या का समाधान करेगा। नकरौंदा और रानीपोखरी में चार दिवसीय शिविर आज से शुरू हो रहे हैं। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को शुल्क में राहत दी जाएगी और दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिविर लगाए जाएंगे।

जागरण संवाददाता, देहरादून। अब आधार कार्ड में शाब्दिक गलती सुधारने एवं पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीएससी सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डाक विभाग आधार शिविर में लोगों की सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करेगा। आज नकरौंदा स्थित बालाजी फाउंडेशन एवं रानीपोखरी सामुदायिक भवन में चार दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया जाएगा।

दरअसल, शहर में बड़ी संख्या में सीएससी सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन आधार कार्ड में शाब्दिक गलतियों को सुधारने एवं पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन डाक विभाग की ओर से आधार शिविर लगाने की कवायद शुरू की गई है।

विभिन्न आयु वर्ग के आधार कार्ड में शाब्दिक गलती सुधाने में शुल्क से राहत दी गई है। इसी क्रम में पांच से सात एवं 15-17 आयु वर्ग के उपभोक्ताओं के पहली बार बायोमैट्रिक का शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहली बार आधार कार्ड बनाने में शुल्क में छूट दी गई है। जबकि 18 आयु वर्ग के उपभोक्ताओं को मोबाइल, फोटो अपलोड, शाब्दिक गलती सुधाने के एवज में 50 रुपये का शुल्क देना होगा। पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए 70 रुपये का शुल्क देना होगा।